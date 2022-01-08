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Sökeli kadınlar çocukların yüreklerine dokunacak - Son Dakika

Sökeli kadınlar çocukların yüreklerine dokunacak

08.01.2022 12:10
Sökeli kadınlar çocukların yüreklerine dokunacak

Aydın'ın Söke ilçesinde Kadın Meclisi kimsesiz çocuklar için ürettikleri el emeği ürünleri Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'e teslim etti.

Aydın'ın Söke ilçesinde Kadın Meclisi kimsesiz çocuklar için ürettikleri el emeği ürünleri Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'e teslim etti.

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından gerçekleştirilen ve her yıl yinelenen "Sıcacık Kışlar, Sıcacık Kalpler, Çocuklar Üşümesin" projesi kapsamında kadınlar bu yıl yine iş başındaydı. Ördükleri onlarca bere, atkı, eldiven, yelek gibi el emeği ürünler, Kaymakamlık aracılığıyla Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki çocuk yetiştirme yurtları ve sevgi evlerine gönderilecek kimsesiz çocuklara ulaştırılacak.

Söke Kadın Meclisi projeyi tanıtmak ve örülmüş olan giysileri teslim etmek için Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'e ziyarette bulundu. Söke Kadın Meclisi Başkanı Seringül Bulu proje ile ilgili bilgi verirken; "Kadın Meclisi üyeleri, Sökeli kadın ve hemşerilerimiz tarafından üretilen el emeği ürünleri ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılmak üzere 5 yıldır projeyi sürdürüyoruz" dedi.

Projeden büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Son derece memnun olduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Kadınlar şefkatin timsalidir. Sevgisi, koruyuculuğu, merhametin kaynağıdır. Kent Konseyimizin Kadın Meclisinin duyarlılık göstererek, böyle güzel bir projenin altına imza atması ve bunu gelenek haline getirmesi son derece anlamlı ve güzeldir. Bizler de yatığınız bu el emeği göz nuru sıcacık yüreklerden çıkan ürünleri, o tertemiz hepimizin evlatları olan çocuklarımıza en kısa sürede ulaştıracağız. Emeğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Sökeli kadınlar çocukların yüreklerine dokunacak
Sökeli kadınlar çocukların yüreklerine dokunacak

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Hüseyin Güney, Kent Konseyi, Kaymakamlık, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sökeli kadınlar çocukların yüreklerine dokunacak - Son Dakika


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