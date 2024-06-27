Sol Parti, Ardanuç'ta hayvan üreticileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Yerel

Sol Parti, Ardanuç'ta hayvan üreticileriyle bir araya geldi

Sol Parti, Ardanuç\'ta hayvan üreticileriyle bir araya geldi

Sol Parti MYK üyesi Alper Taş ve ilçe yöneticileri, Artvin'in Ardanuç ilçesinde hayvan üreticileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Üreticiler, çiftçilik sektörünün yaşlandığını ve gençlerin bu işi yapamayacağını dile getirdi. Ayrıca, devletin çiftçilere yeterli destek vermediği ve süt fiyatlarının düşük olduğu konuları da eleştirildi.

27.06.2024 14:28
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Sol Parti MYK üyesi Alper Taş ve beraberindeki ilçe yöneticileri, Artvin'in Ardanuç ilçesinde hayvan üreticileriyle bir araya geldi. Yaşadıkları sorunları anlatan üretici Coşkun Işık, "Böyle giderse gerçekten de çiftçilik artık yaşlanmaya başladı ve en gençleri bizleriz. Bir noktadan sonra bizler de yapamayacağız" dedi.

Sol Parti MYK Üyesi Alper Taş ve beraberindeki ilçe yöneticileri, Artvin'in Ardanuç ilçesinde hayvan üreticileriyle bir araya geldi, sorunlarını dinledi. Alper Taş, şunları söyledi:

"Özellikle yerel seçim sonucunda oluşmuş olan siyasal tabloyu değerlendirdik ve bu tabloyu Ardanuç'un hak etmediğini düşündük. Ardanuç'ta eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, dayanışmacı değerlerin yürütülmesi ve çoğaltılması ve toplumsallaştırılması doğrultusunda çalışmalarımızı planladık. Ardanuç'un geleceğine sahip çıkmak konusunda programımızı yaptık ve 'Başka bir Ardanuç mümkün' sloganı etrafında yola koyulduk ve artık önümüzdeki süreçte sol partinin daha etkin bir şekilde kendi varlığını ve kendi düşüncesini, kendi örgütlenmesini Ardanuç halkıyla birleştireceği yeni bir süreci örgütleme sorumluluğumuzu hep beraber hissettik. Bu sorumluluğun gereğini hep beraber yerine getireceğiz."

"Çiftçilik yaşlanmaya başladı ve en gençleri biziz"

Yaşadıkları sorunları dile getiren hayvan üreticisi Coşkun Işık, "Çiftçi olarak bir sorunumu dile getirmek istiyorum. Böyle giderse gerçekten de çiftçilik artık yaşlanmaya başladı ve en gençleri bizleriz. Bir noktadan sonra bizler de yapamayacağız ve bizim önümüzdeki insanlar zaten bıraktı" dedi.

Süt üreticisi Nehir Coşkun ise şöyle konuştu:

"Eşimle birlikte Ankara'da, Bursa'da yaşadık ve sonrasında kendi memleketimizin özlemiyle geri geldik. Eşim veteriner tekniker ama biz çiftçilik yapmaya karar verdik. Ama genç girişimci olarak devletin herhangi bir katkısı yok. Nereye el atıyorsak, önümüz kesiliyor. İktidara yakın olmadığımız için çok fazla önümüze engeller konuluyor. Yem fiyatları yüksek biz bunu insanlara anlatamıyoruz. İnsanlar, süt fiyatı için 'çok yüksek bu kadar da olur mu?' diyor. Ama marketteki 40 - 50 lira olan süt fiyatına kimse bir şey söylemiyor ve bizim yapmış olduğumuz emek biraz daha boşa olmuş gibi oluyor.

"İnsanlar sütün kalitesinden ziyade fiyatına bakıyorlar"

Yani her şey artıyor. Mesela sütleri poşetle getiriyorum, süt poşetinin fiyatı artıyor, hayvanlara vermiş olduğumuz fiyat artıyor ve yem her şekilde artıyor. Zaten ve bu ay aldığın bir ürünü sonraki ay aynı fiyata alamıyorsun. İnsanlarımız 1 litre sütü 10 liraya alma derdinde ve kimse bu sağlıklı temiz ve kaliteli olarak bakmıyor. Herkes nereden ne şekilde ucuz bir şekilde kurtarırım diye bakıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sol Parti, Ardanuç'ta hayvan üreticileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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