SOLOTÜRK, Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı'nda binlerce kişiye gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika
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SOLOTÜRK, Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı'nda binlerce kişiye gösteri uçuşu yaptı

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SOLOTÜRK, Eskişehir\'de Cumhuriyet Bayramı\'nda binlerce kişiye gösteri uçuşu yaptı
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SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Eskişehir'deki Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda yaklaşık 30 dakikalık gösteri uçuşu yaptı. Parkı dolduran binlerce vatandaş, uçağın zorlu akrobatik hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Eskişehir'de gösteri uçuşu icra etti.

Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları çerçevesinde Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda gösteri düzenlendi. Etkinlik öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü korosu ile Muharip Hava Kuvvetleri Bandosu tarafından alandaki vatandaşlara müzik konseri sunuldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla parkı dolduran 7'den 70'e binlerce vatandaş, gösteri saatini heyecanla bekledi. Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı komutasındaki SOLOTÜRK'ün gerçekleştirdiği yaklaşık 30 dakikalık gösteri uçuşu gökyüzünde adeta nefes kesti. Parkı dolduran kalabalık, uçağın zorlu akrobatik hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

"Torunumun SOLOTÜRK sevgisi var, ileride pilot olacak inşallah"

Gösteriyi torunuyla birlikte izlemeye gelen Arif Uzun, "Muhteşem bir gösteriydi, Türk'ün gücünü gösteren bir uçuştu. Torunumla beraber provalarını da izlemiştik, şimdi asıl gösteriyi de izledik. Torunumun SOLOTÜRK sevgisi var. 4 yaşındaki torunum inşallah ileride pilot olacak" dedi. 4 yaşındaki torunu Yağız Uzun ise, "Uçakları çok seviyorum. Havadaki uçak çok güzel uçtu, ben de ileride pilot olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Asker sevgisi benden geliyor"

Gösteriyi oğluyla beraber takip eden Yaşar Er, "Çok gururluyuz, çok heyecanlıyız. Buraya oğlum Kaan ile birlikte geldim. Asker sevgisi benden geliyor; ben de askerliğimi Kayseri 1. Komando Tugayı'nda paraşütçü komando olarak yaptım. Oğlumun da ileride asker olmasını çok isterim" diye konuştu. 8 yaşındaki Kaan Er ise SOLOTÜRK'ün hareketlerini heyecanla izlediğini dile getirerek, "SOLOTÜRK çok güzel ve müthiş hareketler yaptı. Ben de ileride astsubay olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıKültür SanatEskişehirGüncelBilimYerelSon Dakika

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