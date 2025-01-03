SOLOTÜRK, Mersin\'in Kurtuluşu İçin Gökyüzünde Dans Etti

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 2025'in ilk gösteri uçuşunu Mersin'de yaptı. Mersin'in kurtuluşuna özel gerçekleştirilen gösteri uçuşu, sahili dolduran vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda düzenlenen etkinlik vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Etkinlikte gösteri uçuş öncesi MBB Kent Orkestrası sahne aldı, halk oyunları ekibi dans gösterisi sundu.

Ardından SOLOTÜRK, gökyüzünde gerçekleştirdiği akrobasi ile Mersin'in kurtuluşunu unutulmaz bir gösteriyle taçlandırdı. Sahili dolduran vatandaşlar, gösteriyi büyük bir heyecanla izledi. Vali Ali Hamza Pehlivan da telsizle irtibata geçtiği pilotlara teşekkür etti. Vali Pehlivan'a Garnizon Komutan Vekili Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile protokol üyeleri de eşlik etti. SOLOTÜRK ekibi, Mersin'de son gösterisini 2019 yılında yapmıştı. - MERSİN