Soma Belediye Başkanı Okur: "Soma'nın Geleceği İçin Herkesle İş Birliğine Hazırım"

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, "Soma'nın geleceği söz konusu olduğunda tüm siyasi partilerle, tüm kurumlarla ve Ankara'daki tüm yetkililerle görüşmeye hazırım. Amacım kavga etmek değil, Soma'nın geleceğini korumaktır" dedi.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Encümen Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, ilçenin geleceğini ilgilendiren ekonomik, sosyal ve altyapısal sorunlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Fen İşleri Müdürü Ahmet Çandar ile İmar ve Şehircilik Müdürü Ersin Bülbül'ün de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Okur, toplantının herhangi bir siyasi polemik oluşturmak veya birilerine cevap vermek amacıyla düzenlenmediğini, amaçlarının yaşanan sorunlar karşısında belediyenin bakış açısını ve çözüm önerilerini vatandaşlarla paylaşmak olduğunu söyledi.

Soma'nın uzun süredir ekonomik ve sosyal açıdan önemli sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Okur, özellikle termik santral ve madencilik sektöründe yaşanan belirsizliklerin ilçenin geleceğini tehdit ettiğini ifade etti.

Son dönemde Yeni Anadolu Madencilik'te çalışan 1.361 işçinin işsiz kalacağının açıklanmasının ilçede ciddi bir endişe yarattığını belirten Okur, termik santralin geleceğiyle ilgili yapılan açıklamaların da Soma ekonomisi açısından kaygıları artırdığını kaydetti.

Okur, "Soma'nın temel sorunu yolların bozuk olması ya da doğal gaz çalışmaları değildir. Bunların tamamı zaman içerisinde çözülebilecek meselelerdir. Ancak termik santralin geleceğinin ne olacağı, madencilik sektöründeki istihdamın nasıl korunacağı ve Soma ekonomisinin nasıl ayakta kalacağı çok daha büyük bir sorundur. Bugün konuşmamız gereken asıl konu Soma'nın geleceğidir" ifadelerini kullandı.

Termik santralde yaşanan dur-kalk sürecinin bölgesel ısıtma sistemini de olumsuz etkilediğini belirten Başkan Okur, geçmiş yıllarda da benzer sorunların yaşandığını hatırlattı.

Santralin devre dışı kalmasının ardından bölgesel ısıtma sisteminin dengesinin bozulduğunu ve vatandaşların mağdur olduğunu ifade eden Başkan Sercan Okur, yaşanan belirsizliğin artık sona ermesi gerektiğini söyledi.

Soma'nın geleceği için siyasi ayrım gözetmeksizin herkesle çalışmaya hazır olduğunu belirten Başkan Okur, "Ben bu konuda siyasi parti rozetiyle hareket etmiyorum. Soma'nın geleceği söz konusu olduğunda tüm siyasi partilerle, tüm kurumlarla ve Ankara'daki tüm yetkililerle görüşmeye hazırım. Amacım kavga etmek değil, Soma'nın geleceğini korumaktır" dedi.

FERDİ ZEYREK'İN ADI VERİLDİ

Basın toplantısında kent merkezinde yapımı devam eden Ferdi Zeyrek Yeraltı Otoparkı ve Kent Meydanı Projesi hakkında da ayrıntılı bilgiler veren Okur, kamuoyunda gündeme gelen isim tartışmalarına açıklık getirdi. Cengiz Topel isminin kaldırılmadığını vurgulayan Okur, mevcut meydanın halen Cengiz Topel Meydanı olduğunu, yeni oluşturulan alan ile yeraltı otoparkına ise merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının verildiğini kaydetti.

Doğal gaz dönüşüm sürecine de değinen Okur, bölgesel ısıtma sisteminin artık sona erdiğini belirterek, vatandaşların doğal gaza geçiş sürecini geciktirmemesi gerektiğini ifade etti. Aksa Gaz ile yapılan protokol kapsamında çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü belirten Okur, Eylül ayı ortalarına kadar birçok bölgede doğal gaz kutularının yerleştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Yol çalışmaları konusunda da bilgi veren Okur, doğal gaz altyapısı tamamlanan bölgelerde belediyenin yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Zafer ve İstasyon mahallelerinde önemli ölçüde yol yenileme çalışması gerçekleştirildiğini belirten Okur, şu anda İnönü Mahallesi'nde çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

"SOMA EMEĞİN BAŞKENTİDİR"

Soma Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesi gerektiğine de dikkati çeken Okur, ilçenin yalnızca madencilik ve enerji sektörüne bağlı bir ekonomik yapıyla geleceğe taşınamayacağını söyledi. Soma'nın yatırımcılar açısından cazip bir konumda bulunduğunu belirten Okur, daha güçlü teşvik mekanizmalarının devreye alınması halinde ilçenin yeni yatırımlar çekebileceğini aktardı.

Başkan Sercan Okur, "Soma emeğin başkentidir. Bu kimliğimize sahip çıkacağız. Ancak bir yandan da geleceği planlamak zorundayız. Yeni istihdam alanları oluşturmalı, sanayiyi geliştirmeli ve Soma'yı ekonomik olarak daha güçlü bir noktaya taşımalıyız. Bunun için her türlü iş birliğine açığım" diye konuştu.