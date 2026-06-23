Soma Belediye Başkanı Okur: "Soma'nın Geleceği İçin Herkesle İş Birliğine Hazırım" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Soma Belediye Başkanı Okur: "Soma'nın Geleceği İçin Herkesle İş Birliğine Hazırım"

23.06.2026 19:31  Güncelleme: 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, termik santral ve madencilik sektöründeki belirsizliklerin ilçenin geleceğini tehdit ettiğini belirterek, siyasi ayrım gözetmeksizin herkesle iş birliğine hazır olduğunu açıkladı.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, "Soma'nın geleceği söz konusu olduğunda tüm siyasi partilerle, tüm kurumlarla ve Ankara'daki tüm yetkililerle görüşmeye hazırım. Amacım kavga etmek değil, Soma'nın geleceğini korumaktır" dedi.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Encümen Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, ilçenin geleceğini ilgilendiren ekonomik, sosyal ve altyapısal sorunlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Fen İşleri Müdürü Ahmet Çandar ile İmar ve Şehircilik Müdürü Ersin Bülbül'ün de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Okur, toplantının herhangi bir siyasi polemik oluşturmak veya birilerine cevap vermek amacıyla düzenlenmediğini, amaçlarının yaşanan sorunlar karşısında belediyenin bakış açısını ve çözüm önerilerini vatandaşlarla paylaşmak olduğunu söyledi.

Soma'nın uzun süredir ekonomik ve sosyal açıdan önemli sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Okur, özellikle termik santral ve madencilik sektöründe yaşanan belirsizliklerin ilçenin geleceğini tehdit ettiğini ifade etti.

Son dönemde Yeni Anadolu Madencilik'te çalışan 1.361 işçinin işsiz kalacağının açıklanmasının ilçede ciddi bir endişe yarattığını belirten Okur, termik santralin geleceğiyle ilgili yapılan açıklamaların da Soma ekonomisi açısından kaygıları artırdığını kaydetti.

Okur, "Soma'nın temel sorunu yolların bozuk olması ya da doğal gaz çalışmaları değildir. Bunların tamamı zaman içerisinde çözülebilecek meselelerdir. Ancak termik santralin geleceğinin ne olacağı, madencilik sektöründeki istihdamın nasıl korunacağı ve Soma ekonomisinin nasıl ayakta kalacağı çok daha büyük bir sorundur. Bugün konuşmamız gereken asıl konu Soma'nın geleceğidir" ifadelerini kullandı.

Termik santralde yaşanan dur-kalk sürecinin bölgesel ısıtma sistemini de olumsuz etkilediğini belirten Başkan Okur, geçmiş yıllarda da benzer sorunların yaşandığını hatırlattı.

Santralin devre dışı kalmasının ardından bölgesel ısıtma sisteminin dengesinin bozulduğunu ve vatandaşların mağdur olduğunu ifade eden Başkan Sercan Okur, yaşanan belirsizliğin artık sona ermesi gerektiğini söyledi.

Soma'nın geleceği için siyasi ayrım gözetmeksizin herkesle çalışmaya hazır olduğunu belirten Başkan Okur, "Ben bu konuda siyasi parti rozetiyle hareket etmiyorum. Soma'nın geleceği söz konusu olduğunda tüm siyasi partilerle, tüm kurumlarla ve Ankara'daki tüm yetkililerle görüşmeye hazırım. Amacım kavga etmek değil, Soma'nın geleceğini korumaktır" dedi.

FERDİ ZEYREK'İN ADI VERİLDİ

Basın toplantısında kent merkezinde yapımı devam eden Ferdi Zeyrek Yeraltı Otoparkı ve Kent Meydanı Projesi hakkında da ayrıntılı bilgiler veren Okur, kamuoyunda gündeme gelen isim tartışmalarına açıklık getirdi. Cengiz Topel isminin kaldırılmadığını vurgulayan Okur, mevcut meydanın halen Cengiz Topel Meydanı olduğunu, yeni oluşturulan alan ile yeraltı otoparkına ise merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının verildiğini kaydetti.

Doğal gaz dönüşüm sürecine de değinen Okur, bölgesel ısıtma sisteminin artık sona erdiğini belirterek, vatandaşların doğal gaza geçiş sürecini geciktirmemesi gerektiğini ifade etti. Aksa Gaz ile yapılan protokol kapsamında çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü belirten Okur, Eylül ayı ortalarına kadar birçok bölgede doğal gaz kutularının yerleştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Yol çalışmaları konusunda da bilgi veren Okur, doğal gaz altyapısı tamamlanan bölgelerde belediyenin yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Zafer ve İstasyon mahallelerinde önemli ölçüde yol yenileme çalışması gerçekleştirildiğini belirten Okur, şu anda İnönü Mahallesi'nde çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

"SOMA EMEĞİN BAŞKENTİDİR"

Soma Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesi gerektiğine de dikkati çeken Okur, ilçenin yalnızca madencilik ve enerji sektörüne bağlı bir ekonomik yapıyla geleceğe taşınamayacağını söyledi. Soma'nın yatırımcılar açısından cazip bir konumda bulunduğunu belirten Okur, daha güçlü teşvik mekanizmalarının devreye alınması halinde ilçenin yeni yatırımlar çekebileceğini aktardı.

Başkan Sercan Okur, "Soma emeğin başkentidir. Bu kimliğimize sahip çıkacağız. Ancak bir yandan da geleceği planlamak zorundayız. Yeni istihdam alanları oluşturmalı, sanayiyi geliştirmeli ve Soma'yı ekonomik olarak daha güçlü bir noktaya taşımalıyız. Bunun için her türlü iş birliğine açığım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ahmet Adnan Okur, Yerel Haberler, Termik Santral, Sercan Okur, Madencilik, Politika, Ekonomi, Enerji, Yerel, Soma, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soma Belediye Başkanı Okur: 'Soma'nın Geleceği İçin Herkesle İş Birliğine Hazırım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devasa bloklar Faroz Limanı’na dizildi, görenler Çin Seddi’ne benzetti Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Asrın felaketinde ’öldü’ ama yaşıyor: Hayatını deprem değil isim karışıklığı değiştirdi Asrın felaketinde 'öldü' ama yaşıyor: Hayatını deprem değil isim karışıklığı değiştirdi
Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı
İran, Hamaney’in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidecek İran, Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidecek
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı
Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden tepki çeken paylaşım Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım
Paylaşım yanlış anlaşılınca milyonlar dakikalar içinde onu tanıdı Paylaşım yanlış anlaşılınca milyonlar dakikalar içinde onu tanıdı
Doğal gazı açarak intihar girişiminde bulunan şahıs hastanede tedavi altına alındı Doğal gazı açarak intihar girişiminde bulunan şahıs hastanede tedavi altına alındı
Çocukların maçında veliler birbirine girdi Çocukların maçında veliler birbirine girdi

20:21
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
20:11
Messi’nin ardından Cristiano Ronaldo da tarihe geçti
Messi'nin ardından Cristiano Ronaldo da tarihe geçti
19:56
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
19:49
Galatasaray Basketbol Takımı’nda 2 ayrılık
Galatasaray Basketbol Takımı'nda 2 ayrılık
19:15
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
17:59
Putin’den “Barış görüşmelerine hazırız“ mesajı İstanbul vurgusu yaptı
Putin'den "Barış görüşmelerine hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
17:52
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı’dan üzen haber
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber
17:29
Fethiye’deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim
Fethiye'deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim
17:04
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 20:33:00. #.0.5#
SON DAKİKA: Soma Belediye Başkanı Okur: "Soma'nın Geleceği İçin Herkesle İş Birliğine Hazırım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.