Yerel

Soma'da 301 maden şehidi için anma yürüyüşü yapıldı

Yürüyüşte CHP Genel Başkanı Özgür Özel madenci aileleri ile birlikte 301 madencinin adının yazıldığı pankart tutarak yürüdü

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde Eynez maden ocağında meydana gelen facianın 10. yılında hayatını kaybeden 301 maden işçisi için Anma Yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşte CHP Genel Başkanı Özgür Özel madenci aileleri ile birlikte 301 madencinin adının yazıldığı pankartı tutarak yürüdü.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının 10. Yılında anma yürüyüşü yapıldı. CHP genel Başkanı Özgür Özel, maden şehidi aileleriyle birlikte Cumhuriyet Meydanından Madenci anıtına kadar yürüdü. Madenci anıtı önünde 3 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, Saygı duruşunun ardından cezaevindeki Selçuk Kozağaçlı ile Can Atalay'ın mektubu okundu. Basın bildirisinin okunmasının ardından, avukatlar ve maden mühendisleri birer konuşma yaptı.

301 maden şehidi ailesinin adına konuşan İsmail Çolak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olayın balından bugüne kadar hep yanlarında olduklarını belirterek teşekkür etti.

"Sendika görevini yapsaydı işçiler hayatını kaybetmeyecekti"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise maden şehidi aileleriyle birlikte çıktığı platformda yaptığı konuşmasında, "Burada bulunan bu ailelerin tamamı Soma'nın ve Türkiye'deki vicdan sahibi herkesin ailesi, evlatları, anneleri, babaları, kardeşidir. Bu aileler 301 maden şehidimizin geride bıraktıkları emanetlerdir. Buradaki çocuk o gün ya kundaktaydı ya da beşikte. Bu çocuklar kadar olanlar bugün hukuk fakültelerinde okuyor babalarının haklarını savunmak için. Soma'da sömürü, belki birinci kademe mahkemede Akhisar'da cezalandırılamadı. Aileleri adalet arayışı o salonda karşılık bulmadı. Süreç boyunca çok şey yaşadık. Öyle kanunlar çıkardılar ki kimin tarafında olduklarını gördük. Öyle hakimleri alıp kimleri getirdiler ki kimlerin yanında olduklarını gördük. İş cinayetlerinin hesabı sorulana kadar, bu ülkede emekçiler iş cinayetinde ölmeyene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Soma'nın olduğu gün 301 kişi hayatını kaybetti. Sadece Türkiye'den değil dünyanın her yerinden televizyonlar gelip madeni gören bir tepeden bir hafta canlı yayın yaptılar. Bugüne geldik. Arada ne oldu 649 madenci öldü. 10 yılda Soma'dan iki katı fazlası maden işçisi hayatını kaybetti ama bu televizyonlar yok. İşçiler, emekçiler mesaj net: size sermaye diyor ki, örgütlenin, birlikte olun, ölecekseniz bile birlikte ölün ki gözümüz sizi görsün. Buradan sesleniyorum. Ölmek için değil, ölmemek için sendikalı olun. Yaşamı savunanlar örgütlensin. Karşımızdaki organize kötülük ayrı ayrı olduğumuzda bizi öldürüyor, öldürmekle kalmıyor yok sayıyor. Acıyı görmüyor bunun için örgütlülük önemlidir mutlaka sendikalı olun ama sarı sendikadan olmayın. Açık açık konuşuyorum her türlü örgütlenmenin arkasındayım. Türk-İş'in, Maden İş'in Zonguldak Havzasında örnek işleri var ancak bunlar Soma'daki çizgide oldukça benim gözümde sendika değillerdir. Sendika görevini yapsaydı işçiler hayatını kaybetmeyecekti. Sendika ağalarının kendilerini yeniden seçtirip bu sarı sendikacılığa Soma'dan isyan ediyoruz. Soma'daki çarpık yapıyla, aidatları keserken sendika olan hak aramaya gelince olmayanların emekçilerle yürüyecek bir adım yeri yoktur. Buradan bütün madencilere sesleniyorum. Sırtınızdaki kenelerden, emeğinizi sömürenlerden kurtulun. Hakkınızı arayacak bir yerde örgütlenin." dedi.

"Herkesin hakkını söke söke alalım"

Özel konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu arada çok soruldu, sloganlar duydum. Neyi unutmadınız atılan tekmeyi. Erdal Kocabıyık o tekmeden sonra işinden oldu. Dönemin Bergama Belediye Başkanından rica ettik seraya koydular. Belediyeyi kaybettik AK Parti geldi çöpe verdiler. 5 yıl boyunca zulüm gördü. Mücadeleden vazgeçmedi. Biz de tekmeyi yiyeni unutmadık. Kimseyi arkada bırakmamak şiarımızdır. 301 kişi o ölüme otobüslerle gitti. 6 ilçeye cenazeleri döndü. O gün o ilçelerde iktidar hüküm sürüyordu. Bu kente küfür ettiler. Bu kente siyasi tercihleri yüzünden baskıyı bilmeden küfür ettiler. Soma'ya laf eden karşısında beni bulur dedim. Her gün adım adım, emek emek mücadele verdik. Bugün Savaştepe'de, Kınık'ta, Bergama'da, Soma'da, Kırkağaç'ta ve Akhisar'da artık onlar yok biz varız. Bugün 6 ilçede de artık onlar yok biz varız. Emek dostu, gerçek sendikacılık dostu bir mücadeleye destek vereceğiz. Soma'nın AK Parti'lisine de MHP'lisine de sahip çıkacağız. Alın terinin karşılığını alacak, örgütlenmeyi başaracak, gün gelecek bu güzel evlatlarla elbet saygı duruşunda da bulunacağız bu çocukların yüzü gülene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bundan sonra nereye çağrılırsak koşup gidelim. Nerede bir hak arama mücadelesi varsa, koşun gelin. Birlikte olalım, meydanları dolduralım. Herkesin hakkını söke söke alalım. Hatırları önünde saygıyla eğiliyorum. Yoksullar, kazanacak, kimsesizler kazanacak, biz kazanacağız."

Özel'in konuşmasının ardından yürüyüşe katılanlar anıta karanfil bıraktı.

Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra CHP genel başkanları, CHP MYK üyeleri, belediye başkanları, STK'lar, sendikalar, maden mühendisleri, 301 madencinin aileleri ve çok sayıda vatandaş katılarak destek verdi.