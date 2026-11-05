Soma'da İmbat Madencilik işçilerinin eylemi sürerken işletme üretimi durdurdu - Son Dakika
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Soma'da İmbat Madencilik işçilerinin eylemi sürerken işletme üretimi durdurdu

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Soma\'da İmbat Madencilik işçilerinin eylemi sürerken işletme üretimi durdurdu
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Soma\'da İmbat Madencilik işçilerinin eylemi sürerken işletme üretimi durdurdu
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Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik işçileri, ödenmeyen ücretler ve TİS alacakları için eylemini sürdürdü; işletme yönetimi üretimi ikinci duyuruya kadar durdurdu. Jandarmanın gece maden sahasına geçişine izin vermediği işçiler TKİ Ege Linyitleri İşletmesi önünde toplandı.

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilikte çalışan işçiler, ödenmeyen ücretleri ve toplu iş sözleşmesinden (TİS) kaynaklanan birikmiş alacaklarının ödenmesi talebiyle eylemlerini sürdürüyor. Gece saatlerinde maden sahasına gitmek isteyen işçilerin geçişine jandarma tarafından izin verilmezken, sabah saatlerinde Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü önünde toplanan işçiler eyleme devam etti. İşletme yönetimi ise üretim faaliyetlerini ikinci bir duyuruya kadar durdurdu.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi öncülüğündeki işçiler, 27 Ekim'de alacaklarının tamamının ödenmesi talebiyle Ankara'ya yürüyüş başlattı. Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler de yaklaşık iki yıldır ödenmediğini belirttikleri işçilik alacakları, bayram ödemeleri ve primlerinin verilmesi ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gece saatlerinde maden sahası önünde toplanmak istedi.

Maden yolundaki kantar noktasında jandarma tarafından geçişlerine izin verilmeyen işçiler, eylemlerini burada başlattı.

Sabah saatlerinde ise Soma'daki TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü önünde toplanan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, ücretlerinin düzenli ve eksiksiz ödenmesini, TİS'ten doğan haklarının karşılanmasını ve iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesini talep etti.

İŞLETMEDE ÜRETİM DURDURULDU

Öte yandan İmbat Madencilik Genel Müdürlüğü'nden bugün yapılan duyuruda, işletmedeki üretim faaliyetlerinin ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğu bildirildi.

Duyuruda, 00.00-08.00 vardiyasının başlangıcında iş yerindeki çalışma huzurunu ve iş barışını olumsuz etkileyen gelişmeler yaşandığı belirtilerek, üretimin bu nedenle durdurulduğu kaydedildi.

Belirlenen nöbetçi ekipler dışındaki çalışanların 08.00-16.00 vardiyası için iş yerine gelmemeleri istenen duyuruda, bu süreçte servis araçlarının da hizmet vermeyeceği ve gelişmeler hakkında çalışanların bilgilendirileceği ifade edildi.

Diğer yandan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyesi İmbat Madencilik işçilerinin Kırkağaç ilçesinin Çam mevkisindeki eylemleri de sürüyor.

Kaynak: ANKA
İmbat MadencilikEkonomiManisaGüncelYerelMadenSomaEgeSon Dakika

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