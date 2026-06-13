Soma'ya 100 milyonluk meydan ve otopark projesi

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Soma Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilecek Mimar Ferdi Zeyrek Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı Projesi'nin temeli atıldı. 100 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen projenin 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Soma'yı hak ettiği noktaya getireceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile Soma Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Mimar Ferdi Zeyrek Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı Projesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene; Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Selma Aliye Kavaf, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, ilçe belediye başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kent meydanı ve yeraltı otoparkı alanından oluşan proje ile Soma'nın merkezine modern ve çağdaş bir kamusal alan kazandırılması hedefleniyor. Yaklaşık 100 araçlık yeraltı otoparkıyla da ilçe merkezindeki trafik ve park sorununa önemli ölçüde katkı sağlanacak.

"SOMA'YI HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ"

Başkan Besim Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi ile Soma Belediyesi iş birliğinde ilçede yürütülen yatırımlara değinerek, Cenkyeri Mahallesi Kapalı Halı Saha yenilemesi, altyapı çalışmaları, asfalt uygulamaları ve MASMEK projesi hakkında bilgi verdi.

Soma'da doğalgaz dönüşüm sürecinin ardından bozulan yolların yenilenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Dutlulu, "Turgutalp ve Hamidiye mahallelerinde incelemelerde bulunduk. Mümtaz Baş ve Atatürk caddelerinde toplam 2,7 kilometrelik güzergahta 10 bin tonun üzerinde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak. Hem Büyükşehir Belediyesi hem de Soma Belediyesi olarak doğalgaz çalışmaları nedeniyle zarar gören yolların bakım ve yenilemelerini sürdüreceğiz. Soma'yı hak ettiği noktaya getireceğiz" diye konuştu.

Ferdi Zeyrek'in tüm Manisa'da özlemle anıldığını dile getiren Başkan Dutlulu, "Çalışkan, üretken ve halkına dokunan bir belediye başkanıydı. Sosyal belediyecilik anlayışını çok güçlü şekilde hayata geçiriyordu. Bu proje de onun Soma için kurduğu hayallerden biriydi. Ne yazık ki çok büyük bir acı yaşadık. Ardından Soma Belediye Başkanımız Sercan Okur'un kararıyla projeye Ferdi Başkan'ın adı verildi. Böylece onun ismi Soma'da yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"FERDİ BAŞKAN'IN İSMİNİ TAŞIYACAK BİR MEYDANA KAVUŞACAĞIZ"

Kent meydanlarının şehirlerin kimliğini oluşturan en önemli alanlardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Dutlulu, "Bu proje iki önemli ihtiyaca aynı anda cevap veriyor. Bir yandan otopark sorununu çözerken diğer yandan Soma'ya nefes aldıracak modern bir meydan kazandırıyor. Yaklaşık 100 araç kapasiteli yeraltı otoparkı ve üst bölümde geniş bir meydan yer alacak. Toplam maliyeti 100 milyon liranın üzerinde olan projenin yüzde 75'ini Büyükşehir Belediyesi, yüzde 25'ini Soma Belediyesi karşılıyor. Bir yıl sonra hem modern bir otoparka hem de Ferdi Başkan'ın adını yaşatacak çok değerli bir meydana kavuşacağız" diye konuştu. Soma'nın uzun yıllar boyunca yeterli hizmet alamadığını ifade eden Başkan Dutlulu, "Soma'nın ihtiyaç duyduğu her alanda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Yeraltında da yerüstünde de ilçemizin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Soma halkının refahı ve ilçenin gelişimi için üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

FERDİ ZEYREK'İ ANDI

Ferdi Zeyrek'i anan Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise "Onu ne kadar anlatsak eksik kalır. Gönlümüzde çok özel bir yeri var. Rabbim ailesine, sevenlerine ve tüm Manisalılara sabırlar versin" diye konuştu. Projenin Soma için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Okur, göreve geldikten sonra projeyi Ferdi Zeyrek ile birlikte değerlendirdiklerini anlattı. Okur, "Bu alanın tahsis süresi sınırlıydı ve inşaata başlanmaması halinde tahsisin iptal edilmesi söz konusuydu. Ferdi Başkan'a projeyi anlattığımda hiç tereddüt etmeden destek verdi. Bu proje sayesinde Soma, yeraltı otoparkının yanı sıra vatandaşlarımızın buluşacağı, resmi törenlerin, kutlamaların ve etkinliklerin gerçekleştirileceği modern bir kent meydanına kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Doğal gaz çalışmalarının ilçe genelinde yoğun şekilde sürdüğünü dile getiren Başkan Okur, "Belediyemizin tüm imkanlarını bozulan yolların yenilenmesine ayırması gerekiyordu. Bu nedenle böylesine büyük bir projeyi tek başımıza üstlenmemiz mümkün değildi. Manisa Büyükşehir Belediyemiz önemli bir destek sağlayarak yeraltı otoparkı bölümünü üstlendi. Meydan düzenlemesini ise Soma Belediyesi olarak biz gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mimar Ferdi Zeyrek Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı Projesi'nin temeli atıldı.

PROJELER VE ASFALT ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Başkan Besim Dutlulu, Soma programı kapsamında ilçede devam eden yatırımları da yerinde inceledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Soma Belediyesi iş birliğinde yürütülen Cenkyeri Mahallesi Kapalı Halı Saha zemin yenileme çalışmalarını değerlendiren Dutlulu, projenin yaklaşık 9 milyon TL maliyetle tamamlanacağı, Soma Belediyesi tarafından da sahanın yanında düğün salonu yapılacağını söyledi. Mümtaz Baş Caddesi'nde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını da inceleyen Dutlulu, toplam 2,70 kilometrelik güzergahta 10 bin ton sıcak asfalt seriminin yapıldığını dile getirdi. Soma Belediyesi iş birliğiyle ilçeye kazandırılacak MASMEK binasını da inceleyen Başkan Dutlulu, 5 derslik olacak binanın ağustos ayında açılacağını belirtti.