Son Anda Sınava Yetişti - Son Dakika
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Son Anda Sınava Yetişti

Son Anda Sınava Yetişti
13.06.2026 09:59
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Eskişehir'de bir kız öğrenci, LGS sınavına kapılar kapandıktan sonra yetişti.

Eskişehir'de bir kız öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kapılar kapandıktan hemen sonra yetişti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS sınavı bugün gerçekleştiriliyor. İki oturum halinde yapılacak olan sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'nde bulunan Murat Atılgan Ortaokulu çevresinde sınav öncesi yoğunluk oluştu. Okul kapısına kadar çocukların eşlik eden aileler, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. İlk oturum için saat 09.20'de kapılar kapatılırken, bir kız öğrenci sınava son anda koşarak yetişti. Büyük bir telaş yaşayan öğrenci, görevliler tarafından sınav salonuna alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Eğitim, Yerel, Olay, LGS, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son Anda Sınava Yetişti - Son Dakika

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