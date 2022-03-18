Son dakika haber! Şehit yakınları ve gaziler ile protokol üyeleri yemekte buluştu - Son Dakika
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Son dakika haber! Şehit yakınları ve gaziler ile protokol üyeleri yemekte buluştu

18.03.2022 18:02
Son dakika haber! Şehit yakınları ve gaziler ile protokol üyeleri yemekte buluştu

Son dakika haberler: Malatya'da, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler ile protokol üyeleri yemekte buluştu.

Malatya'da, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler ile protokol üyeleri yemekte buluştu.

Nikah Sarayı Salonu'nda düzenlenen programa, Vali Aydın Baruş, eşi Nagihan Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2. Ordu Garnizon Komutanı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Selami Arslan, 7. Anajet Üs Komutanı Hv. Plt. Alb. Zeki Koltukoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Şehit ve Gazi Dernek Başkanları ile Şehit ve Gazi aileleri katıldı. Program, Kuran Tilaveti ve şehitler için yapılan dua ile başladı. Programda Vali Aydın Baruş, günün anlam ve önemini içeren konuşma yaptı. Baruş, "Bugün yurdumuzun dört bir tarafında terörle mücadele eden kardeşlerimiz, Suriye'de, Irak'ta dağlarda, en ücra köşelerde Mehmetçiğimiz; iman ve şehadetle mücadele ediyor. Onlara bir adım geri attıramazsınız. Çünkü onlar, atalarının hangi paha uğruna bu vatanı kendilerine emanet ettiğini gayet iyi biliyorlar. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, sizlerle her zaman gurur duyuyoruz. Sizlerin gösterdiği metanet ve acıya katlanma sabrı her zaman bizlere örnek oluyor. Sizlere bir kez daha müteşekkir olduğumuzu buradan ifade ediyorum ve davetimize icabet ederek bizleri onurlandırdığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Şehitlerimize, hayatını kaybeden gazilerimize bir kez daha saygı ve hürmetlerimizi, minnetlerimizi iletiyoruz. Allah, ebedi yurdumda bizleri birlikte eylesin inşallah. Bizlere de her zaman şehadet ruhuyla bu vatan uğruna, millet uğruna fedakarlığa katlanıp mücadele etme şuuru versin, bizleri de bu şuurdan hiçbir zaman ayırmasın" diyerek sözlerini tamamladı. - MALATYA

Son dakika haber! Şehit yakınları ve gaziler ile protokol üyeleri yemekte buluştu
Son dakika haber! Şehit yakınları ve gaziler ile protokol üyeleri yemekte buluştu

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Çanakkale, Malatya, Aydın, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Şehit yakınları ve gaziler ile protokol üyeleri yemekte buluştu - Son Dakika


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