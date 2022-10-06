Son dakika haberi | Battalgazi'deki gençlik yatırımlarına ödül

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Tam Bana Göre Festival' organizasyonunda Malatya'nın Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Battalgazili Gençler Sporla Hayat Bulsun' projesi ödüle layık görüldü. Ödülü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den aldı.

Ankara'da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın Millet Bahçesinde düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Tam Bana Göre Festival' sloganıyla gerçekleşen 'Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in hayata geçirdiği gençlere yönelik hizmetleri kapsayan projesi ödül aldı. Spor yapma imkanı sınırlı olan gençlerin sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak ve teknoloji kullanımının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla, 'Battalgazili Gençler Sporla Hayat Bulsun' projesi yapılan değerlendirme sonrasında ödüle layık görüldü.

Tam Bana Göre Festivalde açtığı stantla yer alan ve başkent Ankara'da özellikle gençler tarafından çok yoğun ilgi gören Battalgazi Belediyesi standını ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e verdi. Özhaseki, ilçeye yapılan diğer yatırımlar hakkında da bilgiler aldı. Başkan Güder, standı ziyaret eden ve projeler hakkında bilgi alarak ödülü takdim eden AK Parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti.

"Ödül bizlere heyecan kattı"

Gençlere yatırımın geleceğe yatırım olduğunun altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder yaptığı açıklamada, "Ankara'da Tam Bana Göre Festivalinde yerimizi aldık. Belediyeler yapmış oldukları etkinlikleri sergilemek üzere Ankara'da bir araya geldiler. Bizde Battalgazi Belediyesi olarak, gençlerimizle ilgili yapmış olduğumuz çalışmaları Ankara'ya taşıdık. Göreve geldikten sonra sadece 5 adet gençlik ve eğitim merkezimizde 50 binin üzerinde gencimizi buluşturduk. Teknoloji, sportif ve sanatsal faaliyetlerle ilgili yatırımlarımızla gençlerimiz zamanlarını değerlendiriyorlar. Bu çalışmalardan dolayı bir de ödül aldık. Bu ödül bizim için anlamlı oldu. Spor yapma imkanı sınırlı olan gençlerin sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak ve teknoloji kullanımının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla her mahallede farklı bir spor alanı kurduk. Bu alanlar gençlerimizin sağlıklı yaşam sürmelerini sağlarken, zihinlerini de geliştiriyor. Gençlerimizi seviyoruz ve onlar için yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Aldığımız bu ödül de bizi heyecanlandırdı ve bu heyecanımızı yine gençlerle paylaşarak, onlarla istişare ederek yatırıma dönüştüreceğiz. Bizleri bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum. Standımızı ziyaret eden ve ödülü bizlere veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanımıza da şükranlarımı sunuyorum " dedi.

Başkent Millet Bahçesi'ndeki 'Tam Bana Göre Festival' 4 gün boyunca 300 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festivalde yer alan Battalgazi Belediyesi'nin standında eşleştirme oyunu, alt futbol, hat sanatı gibi farklı aktiviteler yer alırken, kayısının yanı sıra çeşitli ikramlar yapılıyor. - MALATYA