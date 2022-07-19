Son dakika! Iğdır'da Kadınlar Meyve Kurusu ve Reçel Yaparak Ekonomiye Kazandırıyor - Son Dakika
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Son dakika! Iğdır'da Kadınlar Meyve Kurusu ve Reçel Yaparak Ekonomiye Kazandırıyor

19.07.2022 13:54
Son dakika! Iğdır'da Kadınlar Meyve Kurusu ve Reçel Yaparak Ekonomiye Kazandırıyor

Son dakika haberine göre Iğdır’da geçen yıl kurulan S.S. Ayyıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde çalışan kadınlar, meyve kurusu ve reçel üretiyor. Kooperatif, sürdürülebilir doğa dostu üretim ile kayısı, vişne, gül, karadut, domates, patlıcan gibi daha birçok ürünü mevsimine göre üreticiden satın alarak işliyor. Salça, pekmez, reçel gibi ürünlerle hem üreticiye hem de kadınlara katkı sağlayan kooperatif, tüketiciyi de doğal ürünler ile buluşturmayı amaçlıyor.

SERDAR ÜNSAL

Iğdır'da geçen yıl kurulan S.S. Ayyıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde çalışan kadınlar, meyve kurusu ve reçel üretiyor. Kooperatif, sürdürülebilir doğa dostu üretim ile kayısı, vişne, gül, karadut, domates, patlıcan gibi daha birçok ürünü mevsimine göre üreticiden satın alarak işliyor. Salça, pekmez, reçel gibi ürünlerle hem üreticiye hem de kadınlara katkı sağlayan kooperatif, tüketiciyi de doğal ürünler ile buluşturmayı amaçlıyor.

Iğdır S.S. Ayyıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üreticilere destek olmak amacıyla üretim faaliyetini sürdürüyor. Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Elif Turan, yaptıkları çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"Biz geçen sene kayısı kurutması yaptık. Çok verimli kayısılarımız vardı. Bu senede kayısı kurutmasına devam ediyoruz. Bu sene yaklaşık 15 ton kayısı kurutuyoruz ve Iğdır'da kayısı kurusu pek yoktu. Biz ilk defa bu yöntemi deneyerek kayısı kurutmaya başladık ve çok güzel verim elde ettik. Ayrıca burada kooperatifimizde kadınlarımız da çalışmakta, yaklaşık 10 kişi çalışıyor. Bunlar da burada çalışarak aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar.

"KAYISILARIMIZI FARKLI YÖNTEMLERLE KURUTTUK"

Kayısılarımızı farklı bir sistemle kuruttuk bu sene daha sarı, klasik sistemde kayısıların rengi biraz daha koyu oluyordu. Bu sene Malatya kayısısıyla yarışan bir kayısımız var bizim. Çok güzel hurma gibi sapsarı, bu yıl geçen yıllardan daha da güzel oldu. Gün geçtikçe daha da profesyonelleşiyoruz. Daha güzel kayısılarımızı kurutuyoruz. Bu seneki kayısılarımız böyle."

"KENDİ HARÇLIĞIMI ÇIKARTIYORUM"

Lise öğrencisi Zeynep Turan, "Öğrenciyim, yazları gelip burada çalışıyorum. Hem kendi harçlığımı çıkarıyorum hem de aileme yardımcı olmaya çalışıyorum burada çalışarak. Iğdır'ın kayısısını burada kurutuyorlar, ben de burada çalışıyorum. Bu yıl kooperatifimizin ikinci yılı, Iğdır'ın meşhur kayısı reçelini ürettik. Kayısı kurularımız, kiraz reçeli, kahvaltılık soslarımız, biber turşusu ve salça ürettik ve satışa sunduk" dedi.

Hanım Akgün ise, "2 yıldır kooperatifimizde çalışıyorum. Annelerimiz ve babannelerimizden öğrendiğimiz ürünleri gül, patlıcan reçeli, vişne reçelimiz, kiraz, kozalak şurubumuz, eriştelerimiz, turşularımız, acı biberlerimiz, şeftali reçellerimiz hepsini burada üretip satış yapıyoruz. Kendi ev ekonomimize katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika! Iğdır'da Kadınlar Meyve Kurusu ve Reçel Yaparak Ekonomiye Kazandırıyor - Son Dakika

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