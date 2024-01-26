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Spil Dağı Milli Parkı Karla Kaplandı

Manisa'nın eteklerine kurulduğu, Manisa ve İzmir şehirlerini birbirinden ayıran Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü. Dün akşam saatlerinde başlayan ve zirvede 10 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı, en çok milli parkın ziyaretçilerini mutlu etti.

Spil Dağı Milli Parkı Karla Kaplandı
26.01.2024 - 13:21,  Güncelleme: 13:28
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Manisa'nın eteklerine kurulduğu, Manisa ve İzmir şehirlerini birbirinden ayıran Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü. Dün akşam saatlerinde başlayan ve zirvede 10 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı, en çok milli parkın ziyaretçilerini mutlu etti.

Manisa'nın 1571 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı dağın zirvesini beyaza bürüdü. Sultan Yaylası kısmında 2 santimetreden başlayan, Atalanı mevkiinde 5 santimetreye çıkan kar kalınlığı, Spil Dağı'nın zirvesindeki seyir terasında ise 10 santimetreye ulaştı. Spil Dağı'nın simgelerinden olan yılkı atları ise karla kaplı alanlarda yiyecek bulmak için bungalov evlerin olduğu alana inerek beslendi.

Karla kaplanan Spil Dağı Milli Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluşurken, yarıyıl tatilinde milli parka her gün sporcularını taşıyan İzmir'deki bir belediyenin spor kulübü öğrencileri ise kar keyfini yaşadı. Bin 500 sporcusunu yarıyıl tatilinde her gün yaklaşık 100'er kişilik gruplarla Spil Dağı Milli Parkı'na getirdiklerini kaydeden Antrenör Erdi Solak, "10 gün boyuncu bin 500 spor okulu öğrencimizi hem doğa yürüyüşü hem de kar oynamaları için karne hediyesi olarak buraya getirdik. 10 gün boyunca bin 500 öğrencimizi burada ağırlıyoruz. Bugün karla karşılaştık. 2 antrenör ve yaklaşık 80 öğrenci ve velimizle buradayız. Benim için kar sürpriz olmadı. Her gün buraya geldiğimizden dün akşam beni aradılar ve kar yağışı olduğunu söylediler. Kalın giyinin dediler. Buraya gelen çocuklarımız için sürpriz oldu ve çok güzel eğleniyoruz" dedi.

Sporcu öğrencinin velilerinden Rabia Moğlu ise, "Hava çok güzel, çocuklarımız çok mutlu" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA
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