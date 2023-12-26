Spor yorumcularından üniformalı yayın

Sivas'ta uydu üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalında spor yorumcuları askeri üniforma ile şehitleri andı.

Sivas'ta uydu üzerinden yayın yapan Kanal 58 adlı televizyon kanalında yayınlanan Sporaktif programında, moderatör ve yorumcular askeri üniforma ile yayın yaptı. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde PKK terör örgütü mensuplarının sızma girişimi sonucu şehit edilen 12 asker için saygı duruşunda bulunuldu. Bir gün arayla şehit edilen 12 Mehmetçik için üniformalı yayın yapan yorumcular Mustafa Ateş, Kemal Çağlayan ve Ali Yavuz asker selamı vererek operasyon bölgesinde görev yapan Mehmetçiklere kolaylıklar diledi.

Spor yorumcuları, yaklaşık 2 saat süren yayın süresince askeri üniforma ile programa devam ettiler. - SİVAS