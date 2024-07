Bahçelievler Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı Fotoğraf Sergisi Açtı

Yerel

Bahçelievler Belediyesi, Srebrenitsa katliamının 29. yıldönümünde Srebrenitsa Soykırımı Fotoğraf Sergisi açtı.

Açılışını Bosna Hersek İstanbul Konsolosu Enisa Komar, Bosna Savaşı sırasında Aliya İzzetbegoviç'in emrinde önemli roller üstlenen komutan Suleyman Vranj ve Bahçelievler Belediyesi Başkan Yardımcısı Göksel Erdem'in gerçekleştirdiği, Fotoğraf Sanatçısı Velija Hasanbegoviç'in fotoğraflarından oluşan sergi, 13 Temmuz'a kadar Siyavuşpaşa Köşkü'nde ziyaret edilebilecek.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa şehrinin 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerleri tarafından ele geçirilmesinin ardından yapılan kanlı soykırım "Srebrenitsa Katliamı" olarak tarihe geçti. Soykırımı unutturmayan Bahçelievler Belediyesi, katliamın 29. Yıldönümünde Srebrenitsa Soykırımı Fotoğraf Sergisi açtı.

"Unutmadık, unutturmayacağız"

Serginin açılışında konuşan Bahçelievler Belediyesi Başkan Yardımcısı Göksel Erdem, "Tarihe kanlı harflerle yazılan bu soykırımı unutmadık ve unutmayacağız. Fotoğraflar o günlerin kanıtları, belgeleri nitelinde. Fotoğraf Sanatçısı Velija Hasanbegoviç'in fotoğraflarının yer aldığı bu sergi vesilesiyle katliamda hayatını kaybeden bütün şehitlere rahmetle anıyor, ailelerin acılarını paylaştığımı ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Unutulan bir soykırım hatırlanmazsa tekrarlanır"

29 yıl önce Srebrenitsa'da insanlık için utanç verici bir soykırım yaşandığını ifade eden Komutan Suleyman Vranj, " Birleşmiş Milletler'in kontrol etmiş olduğu bir bölgede toplanan sivil vatandaşlar, silahsız bir şekilde güvenli bölgede bir araya toplandı. Hollanda komutasındaki bölgeden, askeri general bir gece ansızın çekildi ve orada insanlık açısından utanç verici şeyler yaşandı. Rahmetli Aliye İzzetbegoviç 'unutulan bir soykırım hatırlanmazsa tekrarlanır.' derdi. Bizler de üzerinden 29 yıl geçmesine rağmen tekrarlanmaması için her yıl, her düzeyde anlatacağız, göstereceğiz, söyleyeceğiz. Soykırımın tekrar yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

" Gazze'de aynı olaylar yaşanıyor"

Konuşması sırasında Gazze'de yaşananlara da dikkat çeken Suleyman Vranj sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün Gazze'de aynı olayları görüyoruz. Bugün de bir insanlık suçu işleniyor, soykırım yapılıyor. 'Sırp Kasabı' ismini zikretmek istemiyorum ama söylediği bir söz vardı 'Türkler'den intikamımızı alacağız' diyordu. Aslında zihniyet hiç değişmedi. İnsanlar, inanışlarından, etnik kökeninden dolayı yok edilmeye çalışılıyor. Birlik olunduğu zaman biz kuvvetli oluruz. Birlik olmadığımızda ise bizi yok etmek, aynı olayları tekrarlamak için ellerinden geleni yapacaklar. O yüzden bizim birlik olmamız lazım."

"Avrupa'nın ortasında soykırım yapıldı"

Sergi dolayısıyla Bahçelievler Belediye başkanına ve sergi açılışına katılan vatandaşlara teşekkür eden Bosna Hersek İstanbul Konsolosu Enisa Komar "Srebrenitsa mezarlarında 8 bin 372 şehidimiz var. Srebrenitsa'da tarihten hiç silinmeyecek bir katliam yaşandı. Avrupa'nın ortasında bir soykırım yapıldı" dedi. - İSTANBUL