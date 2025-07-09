Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılında kardeşlik mesajı - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılında kardeşlik mesajı

Srebrenitsa Soykırımı\'nın 30. yılında kardeşlik mesajı
09.07.2025 16:00  Güncelleme: 16:05
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi heyeti, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılında Bosna Hersek'i ziyaret ederek, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic ile bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi heyeti, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılında Bosna Hersek'i ziyaret ederek, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic ile bir araya geldi. Ziyarette iki halk arasındaki tarihi bağlar ve kardeşlik vurgusu öne çıktı. "Acınız acımızdır" mesajı veren Türk heyeti, Türkiye'nin Bosna halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden bir heyet, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümünde Bosna Hersek'e gelerek acıyı paylaşmak ve dayanışma göstermek amacıyla çeşitli temaslarda bulundu. Saraybosna Belediyesi'ni ziyaret eden heyet, Belediye Başkanı Benjamina Karic ile bir araya gelerek, Türkiye ile Bosna Hersek arasında derinleşen dostluk bağlarını bir kez daha pekiştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak başkanlığındaki heyette Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Yakup Kocabıyık, Esnaf ve Sanatkar İşleri Şube Müdürü Muhammet Hanefi Akbulut ile Dış İlişkiler Uzmanı İbrahim Yıldırım yer aldı.

"Dostlarımızın desteğini asla unutmayacağız"

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, Kocaeli heyetini kabulünde Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek'in yanında olduğunu belirterek, "Bizim en acı zamanımızda gelip bize destek oldunuz. Acımızın dindirmek için dostlarımızın olması bizim için çok önemli ve değerli. Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutmayacağız. Srebrenitsa Soykırımı'ndan sonra bize çok desteğiniz oldu, bunu unutamayız. Daha önce siz bize yardım ettiniz. Biz de güçlü olmak amacıyla iş birliği yapma, kardeş şehir olmak istiyor ve yardımlarınız karşılığı bunu borç olarak vermek istiyoruz" diye konuştu.

Karic'in sözleri, Bosna halkının yaşadığı acının hala taze olduğunu ve Türkiye'nin desteğinin manevi anlamda büyük değer taşıdığını bir kez daha ortaya koydu.

"Boşnak kardeşimizin eline iğne batsa bizim canımız yanar"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak ise, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki kardeşlik bağlarının tarihsel temellere dayandığını belirterek, "Kendimizi burada yabancı hissetmiyoruz. Türk ve Boşnak halkının kaderlerini bir görüyoruz. Sizi kendimizden ayrı görmüyoruz. Burada Boşnak kardeşimizin eline iğne batsa bizim canımız yanar. Hem tarihten hem kültürden aldığımız bu kardeşlik ruhunu gençlerimize de aşılıyoruz. Türkler ve Boşnaklar kardeştir, ilişkilerimizi daha da ilerlettirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Devletimiz her zaman sizin yanınızda olacak"

Programa telefonla bağlanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic ile görüşerek, "Gelemedim ancak inşallah başka zaman geleceğim. Sizi de Türkiye'ye bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile o bölgeden hiçbir zaman ayrılmayacağız. Devletimiz her zaman sizin yanınızda olacak. Sonuna kadar sizin davanızın yanındayız. Mücadelenizin kıymetini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, en iyi ve en kötü zamanlarda bizi destekledi"

Başkan Karic ise Başkan Büyükakın'a teşekkür ederek, "Heyetinizin Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümünde buraya gelmiş olmasından dolayı teşekkür ediyorum. En iyi ve en kötü zamanlarda arkamızda bizi desteklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizi Saraybosna'da ağırlamak istiyoruz" dedi.

İş birliği ve kardeşlik mesajlarının verildiği toplantıda Başkan Yamak, Karic'e özel işlenmiş kahve fincanı ve pişmaniye hediye etti. - SREBRENİTSA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, srebrenitsa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılında kardeşlik mesajı - Son Dakika

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