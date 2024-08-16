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SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Teknofest 2024 TÜBİTAK Efficiency Challenge Yarışları'na katılarak öğrencilere moral ziyareti gerçekleştirdi. Sarıbıyık'a TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da eşlik etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, beraberinde Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) Müdürü Doç. Dr. Barış Boru ve Hendek Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Erduman ile birlikte Teknofest 2024 TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katıldı. Ayrıca takımlara moral ziyareti gerçekleştirdi. Yarışların yapıldığı Gebze Bilişim Vadisi'ndeki ziyarette Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'a TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da eşlik etti. SUBÜ takımlarının yanı sıra yarışmada lise ve üniversite düzeyinde yer alacak diğer takımları da ziyaret eden Mandal ve Sarıbıyık, SUBÜ'nün elektromobil ve hidromobil araçlarının yarışlarının startını da verdi.

Öğrencilerin yıl boyunca araçları hazırlamak için büyük emekler verdiklerini kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Gecelerini gündüzlerine katarak en ince işlere kadar uğraştılar. Her yıl üzerine koyarak ilerliyoruz. Geride bıraktığımız yıl 3 araçla katılım sağlamıştık. Bu yıl 5 araçla buradayız. Elektromobil ve hidromobil araçlarımız 3 haklarını da kullanarak yarışlarını başarılı bir şekilde tamamladılar. Diğer takımların da yarışlarını tamamlamasını ve sonuçların açıklanmasını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta ise biri özgün ikisi hazır 3 otonom aracımız yarışacak. Şu ana kadar TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda oldukça başarılı sonuçlar elde ettik. Başarı grafiğimizi yükseltiyoruz. Bu yarışlarda da öyle olacağını ümit ediyoruz" diye konuştu. - SAKARYA