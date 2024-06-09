İstanbul'da Sultanahmet Camii ile hilalin buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu

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İstanbul'da objektiflere yansıyan Sultanahmet Camii ile hilalin buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da dün gece ortaya çıkan hilal, Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Beyazıt Yangın Kulesi üzerinde eşsiz bir görüntü oluşturdu. Kameralara yansıyan Sultanahmet Camii ile hilal buluşması seyirlik bir görüntü oluşturdu. Hilalin, Sultanahmet Camii üzerinden batışı yaklaşık 5 dakika sürdü. İstanbul'un Kadıköy ilçesi sahilinde objektiflere yansıyan görüntü, görenleri hayran bıraktı. - İSTANBUL