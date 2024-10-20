Sultanbeyli Memleket Günleri Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Sultanbeyli Memleket Günleri Coşkuyla Başladı

Sultanbeyli Memleket Günleri Coşkuyla Başladı

Sultanbeyli'de düzenlenen Memleket Günleri, Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın açılış konuşmasıyla başladı. 3 Kasım'a kadar sürecek etkinlikte, Anadolu kültürü ve yöresel lezzetler sergilenecek.

20.10.2024 10:19  Güncelleme: 10:24
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Sultanbeyli Memleket Günleri başladı. İlk günden yoğun ilgi gören memleket günlerinin açılışında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 'Ülkemizin kültürel zenginliklerini, kadim geleneklerini ve yöresel lezzetlerini buluşturan Sultanbeyli Memleket Günleri büyük bir coşkuyla başladı. 3 Kasım'a kadar devam edecek bu kültür şölenine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

1'inci Sultanbeyli Memleket Günleri yoğun katılımla başladı. Sultanbeyli Meydan'da düzenlenen etkinliğin açılış programına; Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"İlk günden yoğun ilgi gördü"

Açılış programında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Sultanbeyli İstanbul'da hemşeri ilişkileri ve dernek faaliyetlerin en iyi yapıldığı yerlerden bir tanesi. Sultanbeyli Anadolu kültürünün yaşatıldığı, insanların komşuluk ilişkilerinin çok güçlü olduğu, birbirine bağlılığın olduğu güzel bir ilçemiz. Biz bu güçlü birlikteliği bir arada toplamak ve memleketimizin kültürünü yaşatmam aynı zamanda yöresel ürünlerini milletimizle tatmak için bir organizasyon yaptık. Allah'a hamdolsun çok ilgi gördü çünkü biz Anadolu'nun bir parçasıyız. Sultanbeyli diğer ilçeler gibi değil. Vatandaşlarımız Anadolu'dan gelmişler ve kendi gelenek ve göreneklerini devam ettiriyorlar. Sultanbeyli bu anlamda ilk olma özelliğini taşıyor. Bizde bu sene birincisini düzenledik. Vatandaşlarımızın yoğun bir katılımı ve teveccühü var. 16 gün boyunca açık olacak ve 3 Kasım'a kadar devam edecek. Allah nasip ederse bu çalışmayı devam ettireceğiz" diye konuştu.

Açılış programının ardından Belediye Başkanı Ali Tombaş ve beraberindeki heyet tek tek stantları gezdi. Her ilin, kendine has bir şekilde hazırlanan stantlardaki kültürel değerlerini yerinde inceledi. Misafirlere yöresel lezzetler ikram edildi.

Her gün bir il derneğinin etkinliğine ev sahipliği yapacak Sultanbeyli Memleket Günleri'nin ilk programı Erzurumlular Günü oldu. Erzurumlular Günü'ne; Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı. Aşık atışmalarından türkülere, Erzurum yöresine ait halk oyunlarından şiirlere kadar adeta tam bir kültür şöleni yaşandı. Ezgileriyle, türküleriyle, halk oyunlarıyla Dadaşlar, misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.

16 gün sürecek etkinlikte pek çok il derneğinin stantları yer alacak. Ayrıca her il derneği, belirli günlerde özel etkinlik düzenleyecek. İl derneklerinin özel etkinlik takvimi ise şu şekilde:

"20 Ekim: Ağrılılar Derneği (14.00)

21 Ekim: Samsun Derneği, Çankırı Derneği (19.00-23.00)

22 Ekim: Kastamonulular Derneği (19.00-23.00)

23 Ekim: Van Derneği, Bitlis Derneği, (19.00- 23.00)

24 Ekim: Tokat Derneği, Yozgat Derneği (19.00-23.00)

25 Ekim: Amasyalılar Derneği (19.00-23.00)

26 Ekim: Ordulular Derneği (19.00-23.00)

27 Ekim: Bingöllüler Derneği (19.00-23.00)

28 Ekim: Artvin Derneği (19.00-21.00) Malatyalılar Derneği (21.00-23.00)

29 Ekim: Gümüşhane Derneği, Bayburt Derneği (19.00-23.00)

30 Ekim: Kars, Ardahan, Iğdır Dernekleri (19.00-23.00)

31 Ekim: Giresunlular Derneği (19.00-23.00)

1 Kasım: Trabzonlular Derneği (19.00-23.00)

2 Kasım: Sivaslılar Derneği (19.00-23.00)

3 Kasım: Sinoplular Derneği (19.00-23.00)". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultanbeyli Memleket Günleri Coşkuyla Başladı - Son Dakika

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