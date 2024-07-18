Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Minikler Teakwondo Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Minikler Teakwondo Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Minikler Teakwondo Şampiyonası\'nda büyük başarı elde etti

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü tekvando takımı, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Minikler Teakwondo Şampiyonası'nda 4 sporcuyla birinci olarak altın madalya kazandı. Başarı, ilçede büyük gurur yarattı.

18.07.2024 14:03  Güncelleme: 14:05
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Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü tekvando takımı Sivas'ta düzenlenen Türkiye Minikler Teakwondo Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla tüm ilçeye büyük gurur yaşattı. Farklı sıkletlerde yarışan 4 Sultangazili sporcu birinci olarak müsabakadan altın madalyayla ayrılmayı başardı.

İlçeden geleceğin yıldızları çıksın diye sporu ve sporcuyu destekleyen Sultangazi Belediyesi, emeklerinin karşılığını almaya devam ediyor. Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü tekvando takımı, bir müsabakadan daha alnının akıyla çıkarak hem eğitmenlerine hem de ailelerine büyük mutluluk yaşattı.

4 birinci birden

Sivas'ta düzenlenen Sıla Medine Kavurat Türkiye Minikler Teakwondo Şampiyonası'nda Sultangazi Spor Kulübünden 12-14 yaş aralığındaki 6 genç sporcu en iyi olabilmek için ter döktü. Farklı sıkletlerde yarışan Sare Sevgi Tülek, Deniz Öztürk, Yusuf Gültekin ve Muhammet Çolak rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Genç sporcular başta hocaları olmak üzere tüm Sultangazililerin göğsünü kabarttı.

Büyük başarıyı kutlayan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "6 sporcumuzun 4'ü müsabakadan birinci olarak ayrıldı. Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Öncelikle bu zorlu maratonda sporcularımıza ışık olan antrenörlerimize, ardından da gençlerimize bize bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. 5 yıl önce göreve geldiğimizde ilçemizin sporla anılır olması için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söylemiştik. Bu süre zarfında ciddi bir yol kat ettik. Gençlerimizi spora sevk etmek için titiz bir çalışma yürüttük. Emeklerin karşılığını aldığımızı görmek bizleri çok mutlu ediyor. Pırıl pırıl gençlerimizin yolu açık olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Minikler Teakwondo Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti - Son Dakika

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