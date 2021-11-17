Sultangazi Belediyesi Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde yerini aldı - Son Dakika

Ankara'da düzenlenen ve Sultangazi Belediyesi'nin üç ayrı alanda yer aldığı "Yerel Yönetimler Gençlik Festivali"nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 16-21 Kasım tarihleri arasında devam edecek festivale Başkent Millet Bahçesi ev sahipliği yapıyor. Gençlere yönelik birçok bilim, kültür ve sanat etkinliğine sahne olacak festivalin sloganıysa "Tam Bana Göre Festival" olarak belirlendi.

Türkiye'nin en büyük gençlik festivallerinden biri olan Yerel Yönetimler Gençlik Festivali, "Tam Bana Göre Festival" sloganıyla Ankara'da başladı. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen festival, gençlere yönelik çok sayıda konser, söyleşi, tiyatro ve sinema gösterimiyle daha başka birçok bilim, kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. 16-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi.

Sultangazi Belediyesi; Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, Yazı Akademisi ve Sosyal Mesafede An Fotoğraf Yarışma Sergisi olmak üzere üç farklı alanda festivaldeki yerini aldı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, belediyenin standını ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Sultangazi Belediyesi'nin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi standı, birbirinden ilginç bilimsel materyallere, deneylere ve robotik cihazlara ev sahipliği yapıyor. Standı ziyaret eden gençler tüm bunları bizzat deneyimleme şansını yakalıyor. Ayrıca stantta düzenlenen ödüllü bilgi yarışmaları ve akıl zeka yarışmaları da beğeniyle karşılanıyor. Standın gençlere küçük bir de sürprizi oluyor: Arzulayan ziyaretçilere, üzerinde kendi isimlerinin Göktürk alfabesiyle yazılı olduğu kil tabletler hediye ediliyor.

Belediyenin Yazı Akademisi alanıysa ilgi çekici edebiyat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Edebiyata meraklı gençlerin uğrak noktası olan alanda her gün Serbest Sahne etkinliği düzenleniyor. Kalemine güvenen gençler bu etkinlikte sahne alarak, yazıya döktükleri şiirlerini, makalelerini ve diğer eserlerini katılımcılara seslendiriyor.

Sultangazi Belediyesi'nin bu yıl düzenlediği ve Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce fotoğrafçının katılımıyla gerçekleştirdiği Sosyal Mesafede O An Fotoğraf Yarışması, İbn-i Sina Kültür, Sanat ve Sağlık Sezonu'nun en dikkat çeken etkinliklerinden biri olmuştu. Yarışmada dereceye giren fotoğraflardan oluşan sergi, belediyenin festivaldeki alanında gençlerle buluşuyor. Pandeminin sosyal yaşama etkilerini birbirinden dokunaklı karelerle ölümsüzleştiren fotoğraflar, festivalde ziyaretçilerini bekliyor.

Sultangazili gençler de festivale katılıyor

Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi'nden 100 öğrenci de festivalin katılımcıları arasında bulunuyor. Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği festival turuyla Ankara'ya giden gençler, "Tam Bana Göre Festival"in tadını çıkarıyor. Gençler ayrıca, yine belediyenin düzenlediği tur kapsamında Anıtkabir, Birinci TBMM Binası ve Ankara Kalesi'ni de ziyaret ediyor.

Sultangazi Belediyesi gençlerin yanında

Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ndeki Sultangazi Belediyesi'nin standını ziyaret eden Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun şöyle konuştu: "Gençlerimizin çok seveceği birçok etkinliğe ev sahipliği yapan böylesine güzel bir festival düzenledikleri için, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Sultangazi Belediyesi olarak bizler de, bu muhteşem festivalde yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Festivaldeki standımızda gençlerimizi bilim, teknik, kültür ve sanatla buluşturuyoruz. Ayrıca gençlerimiz için yaptığımız ve yapmayı planladığımız çalışmalarımızı da burada tanıtıyoruz. Gençler, parlak geleceğimizin mimarları olarak bizim gözümüzde çok büyük bir değere sahipler. Ne yapıyorsak onların geleceğe sağlıkla, mutlulukla ve güvenle hazırlanmaları için yapıyoruz. Her sene ilçemizin LGS ve YKS şampiyonlarını çıkaran ve bunu artık bir gelenek haline getiren Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademimiz, yani SEDA ile gençlerimizin yanındayız. Geleceğin milli şampiyonlarını yetiştirdiğimiz ve gençlerimize dört mevsim spor yapma imkanı veren Yaz Spor Okullarımız ve Spor Akademilerimiz ile gençlerimizin yanındayız. Sultangazili şairleri, yazarları yetiştirdiğimiz Yazı Akademimiz ile gençlerimizin yanındayız. Sultangazili diplomatların yetiştiği Diplomasi Elçileri Kahvesi ve Genç Diplomasi Akademisi ile gençlerimizin yanındayız. Gençlerimizi bilim, teknik, kültür ve sanatla buluşturduğumuz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezimiz ile gençlerimizin yanındayız. İlçemize kazandırdığımız Gençlik Merkezleri, e-spor merkezleri, kapalı yüzme havuzları, kitap kafeler ve kütüphaneler, güreş salonları, basketbol sahaları ve daha nicesiyle gençlerimizin yanındayız. Konserlerle, kitap fuarlarıyla, spor festivalleriyle, kültür gezileriyle yine gençlerimizin yanındayız. Sultangazi Belediyesi olarak, bu saydıklarımın yanı sıra yakın zamanda hayata geçireceğimiz daha nice çalışmamızla, gençlerimizin güçlü bir şekilde yanındayız. Yeter ki gençlerimiz geleceğe hep umutla baksınlar. Biz, onları desteklemeye her zaman devam edeceğiz." - İSTANBUL