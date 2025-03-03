Sultangazi'de Ramazan etkinlikleri dolu dolu devam ediyor - Son Dakika
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Sultangazi'de Ramazan etkinlikleri dolu dolu devam ediyor

Sultangazi\'de Ramazan etkinlikleri dolu dolu devam ediyor

Sultangazi Belediyesi, bu yıl da Ramazan ayının manevi ikliminin dolu dolu yaşanması için bir dizi etkinlik hazırladı.

03.03.2025 15:35  Güncelleme: 15:45
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Sultangazi Belediyesi, bu yıl da Ramazan ayının manevi ikliminin dolu dolu yaşanması için bir dizi etkinlik hazırladı. "Aile sıcaklığında Ramazan" temasıyla hazırlanan Ramazan etkinlikleri, 7'den 70'e herkese hitap ediyor.

Sultangazi Belediyesi'nin geniş bir yelpazeye yayılan etkinlikler arasında sohbet programlarından ilahi ve ezgi dinletilerine, kitap fuarından çat kapı tiyatro etkinliğine, cami buluşmalarından çocuklar için özel programlara kadar pek çok etkinlik yer alıyor. Sultangazi Belediyesince Etkinlik Alanı'na kurulan ve Anadolu'nun her yöresine dair zengin birikimin yansıtıldığı STK'lara ait stantların da yer aldığı dev çadır etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

"Ramazan ayı bu yıl da ilçemizde dolu dolu yaşanıyor"

Konuyla ilgili konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Ruhlarımıza şifa olan, rahmet ve merhamet iklimi Ramazan ayı bu yıl da ilçemizde dolu dolu yaşanıyor. Komşularımızla pek çok farklı etkinlikte bir araya geliyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadın komşularımız yani 7'den 70'e herkes bu etkinliklerimizde kendisini cezbeden bir şey buluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da komşularımızı bu programlarımızda ağırlamaktan, onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Etkinlik çadırımızda ülkemizin zengin kültürel atmosferini hep birlikte yaşıyor, sohbet programlarımızın yanı sıra ilahi ve ezgilerle başta Gazze olmak üzere İslam aleminin farklı yerlerindeki kardeşlerimizin dertlerini paylaşıyor. İlçemizde bu derece farklı ve herkese hitap eden etkinliklerle hem Ramazan ayını en güzel şekilde yaşayalım, hem de bu manevi iklimin sıcaklığıyla birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim istiyoruz. Tüm komşularımızı etkinliklere davet ediyor, bu güzellikleri birlikte paylaşalım diyorum" ifadelerini kullandı.

Sultangazi'de Ramazan etkinlikleri

Sultangazi'deki Ramazan Etkinlikleri arasında Nihat Hatipoğlu, Hayati İnanç, Serdar Tuncer, Ahmet Bulut, Saliha Erdim gibi isimlerin katıldığı sohbet ve söyleşi yer alıyor. Bunun yanı sıra eşsiz sesleriyle gönüllere hitap eden hafızlardan Kur'an-ı Kerim tilavetleri de programlarda yer alıyor. Etkinlikler kapsamında Ömer Karaoğlu, Eşref Ziya, Ender Doğan, Abdullah Beyhan, Abdurahman Önül, Mustafa Cihat, Dursun Ali Erzincanlı, Umut Mürare gibi isimlerden ezgi, ilahi ve şiir dinletileri de yer alıyor.

Çocuklarla cami buluşmaları

Ramazan ayı boyunca hafta sonları farklı camilerde sevilen YouTuber Sertaç Abi, çocuklarla Ramazan'a dair keyifli bir sohbet gerçekleştirecek. Çocuklar için Ramazan etkinlikleri bununla da sınırlı değil. Etkinlik alanını ziyaret eden çocuklar için oluşturulan ikram dağıtım noktasında pamuk şeker, patlamış mısır, Osmanlı macunu ve lokma tatlısı gibi en sevilen lezzetler dağıtılıyor. Bunun yanı sıra İlçe Milli Eğitim ile iş birliği çerçevesinde 31 okul ve 530 şubede yaklaşık 20 bin 2. ve 3. sınıf öğrencisine yönelik Çat Kapı Tiyatro etkinliği de etkinlikler kapsamında gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında Hacivat Karagöz, Sultan Dedem ve İbiş gibi karakterlerle Ramazan ayının manevi havasını tattırılırken, Ramazan ve oruç ile yeni yeni tanışan çocuklara eğlendirici içeriklerle Ramazanın ruhu anlatılıyor.

Çocuklara özel hediyeler veriliyor

Ramazan ayında çocuklara yönelik etkinlikler başka alanlarda da devam ediyor. İyilik Kumbarası etkinliği ile her akşam çocuklara "Mutluluk Kutusu" ve Bisikletlerin (Toplamda 100 adet) yer aldığı hediyelerle minik yavrular iyiliğe yönlendiriliyor. 10 bin çocuğumuza evinde uygulayarak Ramazan neşesini yaşayacağı Ramazan Köşesi dağıtılıyor. Bunun yanı sıra Ramazan ayının manevi atmosferini eğlenerek öğrenecekleri 50 bin adet Ramazan Günlüğü kitabı da çocuklara dağıtılıyor.

Kitapseverler fuarda buluşuyor

Sultangazili kitapseverler de Ramazan ayında kitaplarla buluşuyor. 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda Ramazan ayı boyunca kitap standı kuruluyor. Bunun yanı sıra Ramazan ayı boyunca Sultangazili Yazarlarla etkinlik çadırımızda buluşmalar gerçekleştiriliyor. Her yaş grubundan vatandaşa okuma alışkanlığı kazandırmak için etkinlik çadırında Ödünç Kitap uygulamasına yer veriliyor.

İstanbul'un manevi mekanlarına yolculuk

Etkinlikler kapsamında Ramazan ayı boyunca İstanbul'un manevi mekanlarını ilçe halkına tanıtmak için cami ve türbelere geziler düzenleniyor. Sultangazi'de ikamet eden vatandaşlara yönelik ücretsiz olarak düzenlenen tur kapsamında Anadolu ve Avrupa yakasındaki tarihi ile büyüleyen camileri ve türbeler gezdiriliyor.

Kadınlara özel etkinlikler

Sultangazi'deki Ramazan etkinliklerinde kadınlar da unutulmadı. Ramazan ayı boyunca kadınlara yönelik etkinler tüm hızıyla devam ediyor. SU-MEKAN'da anne ve çocuklara özel Ramazan Pidesi Yapım etkinliği düzenleniyor. SU-MEKAN'da ayrıca anne ve çocuklara özel Kandil Simidi Yapım etkinliği yapılıyor. Cemil Meriç Kültür Merkezinde de kadınlara özel etkinlikler yapılıyor. Bunlardan biri çalışan kadınlara özel 8 Mart Güçlü Kadınlar etkinliği olacak. Bunun yanı sıra Anne ve Çocuklara özel İpli Davul Yapım etkinliği düzenleniyor. Genç kızlara özel Bayram Çikolatası Yapım etkinliği de bir başka etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Sosyal yardımlar ve ikramlar

Sultangazi Belediyesi, Ramazan boyunca sosyal yardımları ve ikramlarıyla da vatandaşları yalnız bırakmıyor. Ramazan ayı boyunca gıda kolisi, sosyal destek kart, battaniye, halı, çekyat vs. olmak üzere toplamda 80 milyon TL'yi bulan sosyal yardımlar yapılacak. Bunun yanı sıra her akşam teravih namazı sonrası bir cami de salep ikramında bulunuluyor. Ayrıca Ramazan ayı içinde 120 ayrı noktada toplamda 500 bin kase sıcak çorba dağıtımı yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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