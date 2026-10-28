Sur Belediyesi, seyyar satıcılar için alternatif alan çalışmasının sürdüğünü açıkladı

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Sur Belediyesi Eşbaşkanı Fatma Gulan Önkol, Sur ilçesinde kaldırım ve ortak kullanım alanlarına ilişkin yürütülen çalışmaların amacının esnaf ve seyyar satıcıları mağdur etmek olmadığını belirterek, "Amacımız yurttaşı ekmeğinden etmek, tezgahını kaldırmak ve bir alternatif çözüm sunmadan onları çözümsüz ortada bırakmak asla olmadı" dedi. Önkol, esnaf için alternatif alan oluşturulmasına yönelik proje çalışmasının sürdüğünü söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasında yapılan açıklamaya, Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Emin Ay, ilçe belediye eşbaşkanları ile DEM Parti ve DBP'nin il ve ilçe yöneticileri katıldı. Açıklamada, kamusal alanların yayaların kullanımına açık tutulması ile esnaf ve seyyar satıcıların geçimlerini sürdürebileceği alternatif alanların oluşturulmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sur Belediyesi Eşbaşkanı Fatma Gulan Önkol, kaldırım işgallerine ilişkin çalıştıklarını belirterek, "Seçildiğimiz günden bu yana bize yansıyan görüntüler, bize yansıyan eleştiriler ve şikayetler nezdinde halkımızın, kadınların, engelli bireylerin kaldırımlar üzerinde, Sur'un turistik caddelerinde yaya ulaşımına dair ciddi anlamda şikayetleri mevcuttu" diye konuştu.

Bu şikayetler üzerine halkın ve kamuoyunun yüksek yararını gözeten bir eksende bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Önkol, şunları kaydetti:

"Yani hem esnaf nezdinde hem de işportacı nezdinde bir çalışma yürüttük. ve geçen sene bunun ikna komisyonlarından tutun, çeşitli görüşmelere, birebir temaslara kadar birçok çalışmayı ve görüşmeyi gerçekleştirdik. Maalesef ki geçen sene istenmeyen bir görüntü oluşmuştu. ve bu görüntüden kaynaklı da bizler o günden bu yana aslında hiç ilişkimizi kesmediğimizi, orada emek veren, dönemin mevsimsel ürünlerini tezgahlarda satan yurttaşlarla sürekli bir araya geldiğimizi belirtmek isteriz. Çünkü biz neticede bu halkın, bu bölgenin ekmek parası nezdinde, yani ekmek parası peşinde olan ve derin yoksullukla mücadele eden yurttaşın mücadelesini de anlayan bir yerden ama onlara da alternatif sunan bir çaba içerisinde olduğumuzu belirtmemiz gerekir. Bu ölçüde hem onlardan doğru oluşan bir heyet hem de il eş başkanlarımızın, siyasi partilerimizden de doğru oluşan bir heyetle beraber belli başlı temaslarımız gelişti ve bir komisyon oluşturuldu. O komisyonda siyasi partilerimiz de yer aldı, ilçe örgütümüz de yer aldı, belediyelerimiz de yer aldı. ve ne yapabiliriz üzerine ortak tartışmalar uzunca bir süredir de yürütülüyordu."

"BİR SENEDİR BİR TARTIŞMA VE GÖRÜŞME YÜRÜTÜLÜYOR"

Önkol, görüşmelerin yaklaşık bir yıldır sürdüğünü, tezgahların da yanına giderek görüşmeler yaptıklarını anlattı. Bu çalışmalardan sonuç alamadıklarını aktaran Önkol, "Amacımız, yurttaşı ekmeğinden etmek, tezgahını kaldırmak ve bir alternatif çözüm sunmadan onları çözümsüz ortada bırakmak asla olmadı. Biz böyle bir parti anlayışından gelmiyoruz. ve yurttaşın önceliğini, yurttaşın yüksek yararını da gözeten bir yerde ama kamuoyunun da faydasını gözeten bir yerde ortak bir paydada buluşmanın çabası içerisinde olduk" dedi.

Alternatif alan oluşturulmasına yönelik çalışmalara değinen Önkol, bir kaç ay önce, alternatif bir çözüm sunmak adına, Sur bölgesinde beş altı tane pazar yeri yaptıklarını anlattı. Başkan Önkol, şöyle devam etti:

"Maalesef ki arkadaşlarımız o pazar yerlerine gitmediler. Biz bunu açık bir şekilde, şeffaflıkla, kura halinde bir sistemle gerçekleştirdik. Evet, onların da belki de kendince haklı yönleri vardı. Ama Sur halkının belki de o derin yoksulluk hali meselesini, işte pazarların bu bölgede çok da rağbet görmeme halini de bilen bir yerden söylüyoruz bunu. Ama buna cevaben de önümüzdeki süreç içerisinde onların önerilerinin dışında bizlerin de hani biraz ortak bir paydada buluşabilmek adına, belki ilerleyen dönemlerde Sur'un da yayalaştırılma politikası üzerinden bir planlama, bir proje tasarımına başladığımızı belirtmek isteriz. O proje tasarımı üzerinden de onlara mevcut bir yer tahsis edilip oranın da hem turistik bir semt pazarı haline dönüştürülmesi hem de oradan ekmeğini kazanan, geçinen yurttaşın bir geçim kaynağının oluşturulması noktasında, mekansal anlamda yerel yönetimlerin üstüne düşen misyonu yerine getireceğini sizlere deklare etmek isterim."