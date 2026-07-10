Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm Hibe Desteği Programı Kars'ta tanıtıldı - Son Dakika
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Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm Hibe Desteği Programı Kars'ta tanıtıldı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm Hibe Desteği Programı Kars\'ta tanıtıldı
10.07.2026 09:33
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Serhat Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantılarının ilki Kars'ta gerçekleştirildi.

Serhat Kalkınma Ajansı tarafından 25 Haziran 2026 tarihinde ilan edilen Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantılarının ilki Kars'ta gerçekleştirildi. Kars Şehit Şentürk Aydınyer Gençlik Merkezi'nde 9 Temmuz 2026 tarihinde Kars Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen toplantıya, tarım, imalat sanayii ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda sektör temsilcisi ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm Hibe Desteği Programı Kars'ta tanıtıldı

PROGRAMIN İLK TANITIM TOPLANTISI KARS'TA YAPILDI

Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı'nın tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarının ilki Kars'ta gerçekleştirildi. Toplantıda bölgedeki işletmeler, kooperatifler, üretici birlikleri ve kurum temsilcileri programa ilişkin bilgilendirildi. Programla, TRA2 Bölgesi'nde yeşil dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve sürdürülebilir üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

KARACA: YEŞİL DÖNÜŞÜM SÜRECİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca, programın TRA2 Bölgesi'nde yeşil dönüşüm sürecinin hızlandırılması, doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve bölge işletmelerinin sürdürülebilir üretim kapasitesinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti. Karaca, mikro ve küçük işletmeler ile kooperatif ve üretici birliklerinin programdan en üst düzeyde yararlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm Hibe Desteği Programı Kars'ta tanıtıldı

BAŞVURU VE DESTEK SÜREÇLERİ ANLATILDI

Açılış konuşmasının ardından Serhat Kalkınma Ajansı Sonuç Odaklı Program Yönetim Birim Başkanı Çağrı Birol Esatoğlu tarafından programın detaylarına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda programın amacı ve öncelikleri, uygun başvuru sahipleri, desteklenecek sektörler, uygun proje konuları, destek tutarları ve oranları ile başvuru ve değerlendirme süreçlerine ilişkin katılımcılara ayrıntılı bilgi verildi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ELE ALINDI

Toplantıda yeşil dönüşüm, iklim değişikliğinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı, döngüsel ekonomi, kirliliğin önlenmesi ile biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunmasına yönelik geliştirilebilecek proje fikirleri hakkında açıklamalarda bulunuldu. Katılımcıların programa ve proje başvuru süreçlerine ilişkin sorularının cevaplandırılmasıyla sona eren toplantıda, bölge aktörlerinin programa ilişkin farkındalık ve bilinirliğinin artırılması, destek programından etkin şekilde yararlanmalarının sağlanması amaçlandı. Serhat Kalkınma Ajansı tarafından programın tanıtımına yönelik bilgilendirme toplantılarının Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde de sürdürüleceği bildirildi.

Haber: Servet Arslan

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