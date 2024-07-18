Suriyeli Dibo Muhammed'in tedavisi yarıda kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Suriyeli Dibo Muhammed'in tedavisi yarıda kaldı

Pendik'te yaşayan Suriyeli Dibo Muhammed, 5 yıl önce geçirdiği iş kazası sonucu bağırsaklarından yaralandı. Ancak Göç İdaresi'nde kayıt işlemleri tamamlanamadığı için tedavisi yarıda kaldı. Muhammed, ameliyat olmayı bekliyor ve tedavisine devam etmek istiyor.

18.07.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te ailesiyle yaşayan ve 5 yıl önce çalıştığı iş yerinde geçirdiği kaza nedeniyle bağırsaklarından yaralanan Suriyeli Dibo Muhammed'in tedavisi, Göç İdaresi'nde kayıt işlemleri tamamlanamadığı için yarıda kaldı. Şimdiye dek 4 ameliyat olan, günün genelini yatakta geçiren, katı yemek yemekte zorlanan ve 40 kiloya düşen Muhammed, bir an önce işlemlerin tamamlanmasını ve ameliyat olmayı bekliyor.

İstanbul'un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesinde 7 kardeşi ve anne babasıyla yaşayan 20 yaşındaki Suriyeli Dibo Muhammed, iddiaya göre yaklaşık 5 yıl önce sigortasız ve aylık 500 TL'ye çalıştığı fabrikada iş kazası geçirdi. Karnına matkap darbesi alan Muhammed midesinden ve bağırsaklarından yaralandı. O günden bugüne 4 ameliyat geçiren Muhammed'in tedavi süreci, iddiaya göre ortaya çıkan kayıt problemi ile aksadı. Hastanenin kayıtsız hastaya bakamaması nedeniyle Nüfus Müdürlüğünde kayıt işlemlerini tamamlayan Muhammed ailesi, Göç İdaresi'ne de kayıt için müracaat etti fakat 3 aydır ilerleme olmadığı için tedavi süreci yarım kaldı. Vaktinin genelini yatakta geçiren, katı yiyecek yiyemeyen, karnında torba ile yaşayan ve 40 kiloya düşen Dibo Muhammed, Göç İdaresinden gelecek haberin ardından tedavisine devam etmeyi istiyor.

Dibo Muhammed, "Tedavi olmak istiyorum. Göç İdaresine iki sefer gittim, randevu bekliyoruz. Hastaneye gidiyorum beni kabul etmiyor, sadece ağrı kesici yazıp yolluyor. 3 ay oldu göç idaresini bekliyorum, randevu gelmedi. Benim çok ağrım var. Yemek yiyorum kesiliyorum, su ayran içiyorum kesiliyorum. Her şey çok zor. 4 - 5 sene önce çalışıyordum matkap bana vurdu. Sigortasız çalışıyordum. Patron ' Sen şikayet etme ben sana yardım edeceğim' demişti. Daha sonra sonra orada çalıştığımı inkar etti" dedi.

Nakliye için Muhammed ailesinin yaşadığı eve gelen, yatakta yatan Dibo'yu gördükten sonra o günden bugüne kadar Dibo'ya tedavi sürecinde yardım eden ve yanında olan Engin Bıçak, "Ben Dibo'nun komşusuyum. 4 senedir hastaneye götürüp getiriyorum. Tedavisi hastanede devam ediyordu fakat kayıt sorunu ortaya çıktıktan sonra birkaç aydır tedavisi yarım kaldı. İyice zayıfladı, sürekli ağrıları oluyor acile götürüyoruz acil kaydı olmadığı için geri gönderiyor. Birkaç defa da ambulansla gittiği için borçlandı. Çocuk göz göre göre ölecek. Onun için bu kayıt sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Sürekli beni arıyorlar 'abi ağrım var beni acile götür' diyor, götürüyoruz kabul etmiyorlar. En son götürdüğümüzde mide ameliyatı yapacağız dediler sisteme baktılar kaydı olmadığı için geri gönderdiler. Birkaç sene önce çalıştığı yerde iş kazası geçiriyor karnında yara açılıyor, tedaviye başlanıyor. Birkaç defa ameliyat oldu, sonra dikişleri patladı, tekrar ameliyat oldu. Birkaç sene bu şekilde devam etti. Şimdi tedavisi yarım kaldı. Sigortasız çalıştığı için patronu çocukla ilgilenmedi çocuğu tehdit etti. Şimdiye dek 4 ameliyat geçirdi. Göç İdaresine gittik 'randevu vereceğiz bizden telefon bekleyin' dediler 3 aydır telefon bekliyoruz. Bu telefon geldikten sonra gideceğiz göç idaresinde kaydını tamamlayacağız. Ben komşusuyum buraya bir dolap nakliyesi için gelmiştim Dibo'yu da yatarken gördüm o zaman tanıştık. Ondan sonra da 4 senedir de hastaneye gidip geliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ameliyat, Pendik, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suriyeli Dibo Muhammed'in tedavisi yarıda kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
14:01 Rusya, ABD’nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
13:06 Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER’i şikayet yağmuruna tuttu Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER'i şikayet yağmuruna tuttu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
11:52 Güldüren anlar Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu’nu denize attı Güldüren anlar! Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu'nu denize attı
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:28 Fransa’da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor Fransa'da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor
11:25 Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü
11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 15:10:31. #1.13#
SON DAKİKA: Suriyeli Dibo Muhammed'in tedavisi yarıda kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement