Suriyeliler Yurtlarına Dönüyor

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyeli vatandaşlar yurtlarına dönmeye devam ediyor. Suriye'de doğup Türkiye'de büyüyen 10 yaşındaki Himar El Cemal ülkesine döndüğü sırada, "Çok mutluyuz, yeni hayat kuracağız, ev tamir edeceğiz" dedi.

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından muhalif güçler Esad rejimini bitirdi. Ülkelerinde huzur ortamının oluşmasıyla Türkiye'de yaşayan Suriyeliler Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan doğdukları topraklara dönmeye devam ediyor.

"Yeni hayat kuracağız, ev tamir edeceğiz"

Suriye'nin Idlip kentinde doğan 10 yaşındaki Himar El Cemal, ailesiyle birlikte savaştan kaçıp Türkiye'ye sığındı. Türkiye'de büyüyen Himar El Cemal, ülkesinde savaşın bitmesiyle ailesiyle yurdunu dönüyor. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Himar El Cemal, "Çok mutluyuz, gideceğiz Suriye'ye yeni hayat kuracağız, ev tamir edeceğiz. Çok güzel, mutlu güzellik hissediyorum" diye konuştu.

"Türkiye'den çok memnunuz, savaş bitti Halep'e dönüyorum"

14 yıl önce Halep'ten savaştan kaçarak gelen Mustafa Darviş (28) İstanbul'da kendisine yeni bir hayat kurdu. Ülkesindeki Esad rejiminin yıkılmasıyla tekrar yurduna dönen Darviş, "Ben Suriye'ye gidiyorum. Allah razı olsun, Türkiye'den çok memnunuz. 14 yıl İstanbul'da oturdum çok rahat. Esad çok şükür gitti, Halep'e gidiyorum. Esad yok çok güzel çok tatlı" dedi. - HATAY