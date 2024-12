Süt Fiyatları Yetersiz İtirazı

Yerel

Haber: Serdar Ünsal

(IĞDIR)- Litre başına açıklanan çiğ süt fiyatına tepki gösteren Iğdır Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Öztürk Kaylan, "Şu anda yeni yılda süt fiyatı 20 lira olmalıdır. Et Süt Kurumu'nun verdiği 17 lira fiyat üreticiyi kurtarmaz" dedi.

Iğdırlı süt üreticileri, 2025 yılı için belirlenen litre başına çiğ inek sütü fiyatının 17 lira 15 kuruş olmasına tepki gösterdi. Üreticiler, sütün şu anda maliyetinin 16 lira olduğunu, açıklanan fiyatın ise yetersiz olduğunu ve sütün en az 20 lira olması gerektiğini belirtti.

Perakende süt satıcısı İrfan Artuğ, "Sütün şu anda litre fiyatı 20 TL, yılbaşından birinci aydan sonra Süt Birliğinin belirlediği yüzde 17 zam var. Biz de ona göre 25- 30 lira olarak belirleyeceğiz. İnsanların artık alım gücü yok ayın 15 ile 20'si arası alım gücü var, ayın sonuna doğru hiçbir şey alamıyorsun ondan sonra yok" dedi.

Emekli bir vatandaş, "Gelen zamdan dolayı sıkıntı oluyor. Ben haftada iki defa alıyordum şimdi haftada bir defa alıyorum. Emekliyim haftada 5 litre alıyorum" diye konuştu.

"Sütteki düşük fiyat bizi anormal bir şekilde bizi zarara uğratıyor"

Hayvancılık yapan Volkan Kaylan ise şöyle konuştu:

"Biz 15- 20 yıldır büyük baş hayvancılık yapıyoruz. Fakat bu Son dönemdeki hayvancılık faaliyetleri artan yem faaliyetleri, sütteki düşük fiyat bizi anormal bir şekilde bizi zarara uğratıyor. Bu şekilde hayvancılığın devam etmesi mucizelere dayalı. Son yıllarda yapılan hayvancılıktaki siyasi önlemler hayvancılığı bitirme durumuna getirdi. Gördüğünüz gibi sütün bize maliyeti 16 lira, bizim sattığımız fiyat 14 küsur bu da bizi çok zor duruma düşürüyor. Yem depomuz gezdiniz hazır yem kesif yem kendi ürettiğimiz yemleri karıştırıp veriyoruz. Kazancımızın yüzde 70'i kesif yeme gidiyor. Yem fabrikalarına çalışmaktan başka bir amacımız yok.

Çözüm; siyasi çözümler olabilir, devlet eliyle süt fiyatlarının artırılması, aracıların oradan kaldırılması, tarıma verilen desteğin artırılması, hayvancılığa verilen desteğin artırılması ile bu tür çözümlerle hayvancılık kalkındırılabilir. Söylentiye göre süt 17 lira olacakmış zaten şu anda maliyeti üreticiye 16 liradır. Bu fiyat üreticiyi kurtarmaz, kar değil zarar etmemek için süt fiyatı 20 lira olmalıdır."

"Yeni yılda süt fiyatı 20 lira olmalıdır"

Iğdır Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Öztürk Kaylan, şunları söyledi:

"ilimizdeki hayvancılığın kabaca özeti şu; ilimizde bölge olarak durum farklı, buradaki işletme sayısı az. Yol masrafları üretim masrafları şu an yetiştiriciyi kurtarmıyor. Şu anda süt 14 lira 60 kuruş, yeni gelen zamlarla birlikte 17 lira 15 kuruş oldu fakat şu an işletmeler bu fiyatı kabul etmiyor. Şu an eski fiyattan alıyorlar. Bu durumda üretici zarar ediyor. Şu anda yeni yılda süt fiyatı 20 lira olmalıdır. Et Süt Kurumu'nun verdiği 17 lira fiyat üreticiyi kurtarmaz. 20 liranın üzerindeki fiyat, buradaki üreticiyi hayvancılığa yönlendirecektir.

İlimiz kesim yem fabrikalarına uzakta olduğu için nakliye fiyatı yüksek oluyor. Şu an 658 liradır tarım kredide satılan 50 kiloluk yem. Biz de kendimiz arpa buğday ot yonca gibi yem katarak hayvanlara veriyoruz. Yonca vermesek süt alamıyoruz. Süt yemi vermezsek süt alamıyoruz. Bunun için hükümetin üreticiye destek olması lazım yoksa bu bölgede hayvancılık zor yapılır."