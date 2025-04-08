Yıkılan "Dünyanın en saçma binası"nın yerine iş hanı yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Yıkılan "Dünyanın en saçma binası"nın yerine iş hanı yapılıyor

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri öncesi yıkımı gerçekleştirilen ve kamuoyunda "Dünyanın en saçma binası" olarak anılan Özel İdare İş Merkezi'nin yerine iş hanı inşaatı başladı.

08.04.2025 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kentte 1994 yılında inşa edilen, rengi ve mimari yapısıyla kentin simgesi haline gelen, internet arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' yazılınca aramada ilk sırada çıkan bina, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım ihalesi yapılarak 6 Şubat depremlerinden önce yıkılmıştı.

İŞ HANI PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Depremin ardından Kahramanmaraş'ta başlatılan yeniden imar süreci çerçevesinde, bu alanda yeni bir iş hanı projesi hayata geçirildi. Başlatılan projenin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, yapının toplam 3 katlı olarak planlandığı bildirildi.

Yıkılan 'Dünyanın en saçma binası'nın yerine iş hanı yapılıyor

VATANDAŞLAR OLUMLU KARŞILADI

Küçük esnafa yönelik ofis ve dükkânların yer alacağı belirlenen iş hanı projesinde çevre düzenlemesi ve otopark alanlarında bulunacağı ifade edilirken vatandaşlar ise alanda yeniden ticari bir hareketlilik sağlanacak olmasını olumlu karşıladı.

Yıkılan 'Dünyanın en saçma binası'nın yerine iş hanı yapılıyor

"ALLAH BÖYLE DEPREMLER BİR DAHA YAŞATMASIN"

Esnaflardan Ali Osman Uslu, "Ben 40 yıldır Trabzon Caddesi'nde esnafım. Allah böyle depremler bir daha yaşatmasın. Bu alanda belediyemiz bize konteyner yaptı. İnşaat sahasında ve süreç zor geçiyor idare edeceğiz. Trabzon Caddesi ve Azerbaycan Bulvarı'nın ayağa kalkması gerekiyor. Özel İdare Binası genellikle konut düşünülmemiş, ofis ve büro tarzı yerler düşünülmüş. Umarız güzel olur" diye konuştu.

Yıkılan 'Dünyanın en saçma binası'nın yerine iş hanı yapılıyor

"İNŞALLAH YENİSİ DE YAPILIR"

Esnaftan Haydar Yeşil ise, "Bu bölge şehrin can damarı. Özel idare binamız çok sağlamdı ve yıkılması gerekiyordu ki yetkililer yıktı. İnşallah yenisi de yapılır. Bizim yapılan inşaat çalışmalarıyla ilgili pek bilgimiz yok" dedi.

Yıkılan 'Dünyanın en saçma binası'nın yerine iş hanı yapılıyor
Yıkılan 'Dünyanın en saçma binası'nın yerine iş hanı yapılıyor
Yıkılan "Dünyanın en saçma binası"nın yerine iş hanı yapılıyor
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, İnşaat, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yıkılan 'Dünyanın en saçma binası'nın yerine iş hanı yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim
Premier Lig ekibi Berke Özer’e kancayı attı Premier Lig ekibi Berke Özer'e kancayı attı
Kayalıklar üzerinde yoga yaparken dev dalgalara ünlü kapılan oyuncu hayatını kaybetti Kayalıklar üzerinde yoga yaparken dev dalgalara ünlü kapılan oyuncu hayatını kaybetti
Biri sevgilisi diğeri arkadaşı İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor
Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı
İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler
Galatasaray Muslera’nın yerine gelecek isimleri belirledi Galatasaray Muslera'nın yerine gelecek isimleri belirledi
Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz İşte avukatların sunduğu gerekçe Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe
CHP’li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun
Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor
Olay iddia: İmamoğlu’nun babasının yazlık evinde arama yapıldı Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı

10:02 CHP’li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun
09:42 Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor
09:16 Olay iddia: İmamoğlu’nun babasının yazlık evinde arama yapıldı Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı
07:53 Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor
07:50 Küresel kriz büyüyor Trump’ın tehdidine Çin’den karşılık gecikmedi Küresel kriz büyüyor! Trump'ın tehdidine Çin'den karşılık gecikmedi
15:30 Trabzonspor maçı her şeyi değiştirdi İşte Süper Lig’de yeni şampiyonluk oranları Trabzonspor maçı her şeyi değiştirdi! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları
15:19 Şara istedi, Rusya Esad’ı iade etmeyi reddetti İşte gerekçesi Şara istedi, Rusya Esad'ı iade etmeyi reddetti! İşte gerekçesi
15:14 Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz İşte avukatların sunduğu gerekçe Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe
15:07 Galatasaray Muslera’nın yerine gelecek isimleri belirledi Galatasaray Muslera'nın yerine gelecek isimleri belirledi
15:02 İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler
14:51 Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı
14:42 Biri sevgilisi diğeri arkadaşı İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor
14:39 Kayalıklar üzerinde yoga yaparken dev dalgalara ünlü kapılan oyuncu hayatını kaybetti Kayalıklar üzerinde yoga yaparken dev dalgalara ünlü kapılan oyuncu hayatını kaybetti
14:37 Premier Lig ekibi Berke Özer’e kancayı attı Premier Lig ekibi Berke Özer'e kancayı attı
14:35 Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 10:55:29. #7.13#
SON DAKİKA: Yıkılan "Dünyanın en saçma binası"nın yerine iş hanı yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement