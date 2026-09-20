Suudi Arabistan, Husilerin Riyad’a attığı balistik füzenin imha edildiğini açıkladı

Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürerken, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füzeli saldırı düzenlendi.

SUUDİ HAVA SAVUNMA GÜÇLERİ SALDIRIYI ENGELLEDİ

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerinin 19 Eylül Cumartesi sabahı, Husiler tarafından Riyad’a doğru fırlatılan balistik füzeyi önleyerek imha ettiğini belirtti.

Maliki, Husilerin Riyad’da sivilleri ve sivil unsurları hedef alma girişimlerini sürdürdüğünü, 8 milyondan fazla vatandaş ve mukimin yaşadığı kentte sivillerin ve sivil unsurların kasıtlı ve sistematik şekilde hedef alınmasının “terörist ve düşmanca bir davranış” olduğunu ifade etti.

Husilerin daha önce Biş, Taif, Farasan ve Yenbu kentlerindeki sivilleri ve sivil unsurları hedef almaya çalıştığını aktaran el-Maliki, bu girişimlerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini kaydetti.

El-Maliki, Koalisyon komutanlığının, Husilerin eylemlerini caydırmak amacıyla uygun gördüğü ve uluslararası insancıl hukuk ile örfi kurallarına uygun tedbirleri alma konusunda asli hakkının bulunduğunu vurguladı.

Tuğgeneral Turki el-Maliki

HUSİLER: RİYAD'DAKİ KRİTİK NOKTALARI HEDEF ALDIK

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise görüntülü olarak yayımlanan açıklamasında, 15 Eylül'de Mekke civarında önlenen İHA saldırısından sorumlu olmadıklarını savundu. Arap Koalisyonuna ait Hamis Muşayt ve Taif hava üslerinden Yemen'e şu ana kadar 732 hava saldırısı düzenlendiğini söyleyen Seri, bu saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçladı.

Seri, bu hava saldırılarına karşı balistik füze ve İHA'larla Riyad'daki bazı "hassas hedefleri" ve Yenbu bölgesindeki Aramco tesislerini hedef aldıklarını aktardı. Saldırılar sonrası hedef alınan noktalarda yangın çıktığını ileri süren Seri, Suudi Arabistan'da "sivil noktaları hedef almadıklarını" savundu.

Geçtiğimiz saatlerde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı yakınında yangın çıkmış, bölgeden duman yükselmişti. Fransız haber ajansı AFP, itfaiyecilerin devlet petrol ve doğal gaz şirketi Aramco'ya ait bir yakıt tankındaki alevleri söndürmeye çalıştıklarını aktarmıştı.

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar, Temmuz 2026'nın başından bu yana Marib, Cevf, Taiz, Lahic ve Beyda vilayetleri de dahil olmak üzere çeşitli cephelerde yeniden tırmandı.

Ülkede Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından savaş başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'te uluslararası tanınırlığa sahip Yemen hükümetine destek vermek üzere müdahalede bulundu.