Suudi Arabistan, Husilerin Riyad’a attığı balistik füzenin imha edildiğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistan, Husilerin Riyad’a attığı balistik füzenin imha edildiğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan, Husilerin Riyad’a attığı balistik füzenin imha edildiğini açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husilerin başkent Riyad’a fırlattığı balistik füze, Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi. Husiler Riyad'daki kritik noktalar ile Aramco tesislerini hedef aldıklarını iddia ederken, Arap Koalisyonu sivillere yönelik bu saldırıyı "terörist eylem" olarak niteledi ve gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürerken, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füzeli saldırı düzenlendi.

SUUDİ HAVA SAVUNMA GÜÇLERİ SALDIRIYI ENGELLEDİ

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerinin 19 Eylül Cumartesi sabahı, Husiler tarafından Riyad’a doğru fırlatılan balistik füzeyi önleyerek imha ettiğini belirtti.

Maliki, Husilerin Riyad’da sivilleri ve sivil unsurları hedef alma girişimlerini sürdürdüğünü, 8 milyondan fazla vatandaş ve mukimin yaşadığı kentte sivillerin ve sivil unsurların kasıtlı ve sistematik şekilde hedef alınmasının “terörist ve düşmanca bir davranış” olduğunu ifade etti.

Husilerin daha önce Biş, Taif, Farasan ve Yenbu kentlerindeki sivilleri ve sivil unsurları hedef almaya çalıştığını aktaran el-Maliki, bu girişimlerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini kaydetti.

El-Maliki, Koalisyon komutanlığının, Husilerin eylemlerini caydırmak amacıyla uygun gördüğü ve uluslararası insancıl hukuk ile örfi kurallarına uygun tedbirleri alma konusunda asli hakkının bulunduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan, Husilerin Riyad’a attığı balistik füzenin imha edildiğini açıkladı
 Tuğgeneral Turki el-Maliki

HUSİLER: RİYAD'DAKİ KRİTİK NOKTALARI HEDEF ALDIK

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise görüntülü olarak yayımlanan açıklamasında, 15 Eylül'de Mekke civarında önlenen İHA saldırısından sorumlu olmadıklarını savundu. Arap Koalisyonuna ait Hamis Muşayt ve Taif hava üslerinden Yemen'e şu ana kadar 732 hava saldırısı düzenlendiğini söyleyen Seri, bu saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçladı.

Seri, bu hava saldırılarına karşı balistik füze ve İHA'larla Riyad'daki bazı "hassas hedefleri" ve Yenbu bölgesindeki Aramco tesislerini hedef aldıklarını aktardı. Saldırılar sonrası hedef alınan noktalarda yangın çıktığını ileri süren Seri, Suudi Arabistan'da "sivil noktaları hedef almadıklarını" savundu.

Geçtiğimiz saatlerde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı yakınında yangın çıkmış, bölgeden duman yükselmişti. Fransız haber ajansı AFP, itfaiyecilerin devlet petrol ve doğal gaz şirketi Aramco'ya ait bir yakıt tankındaki alevleri söndürmeye çalıştıklarını aktarmıştı.

Suudi Arabistan, Husilerin Riyad’a attığı balistik füzenin imha edildiğini açıkladı

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar, Temmuz 2026'nın başından bu yana Marib, Cevf, Taiz, Lahic ve Beyda vilayetleri de dahil olmak üzere çeşitli cephelerde yeniden tırmandı.

Ülkede Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından savaş başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'te uluslararası tanınırlığa sahip Yemen hükümetine destek vermek üzere müdahalede bulundu.

Kaynak: İHA
Orta DoğuGüvenlikDünyaYerelRiyadİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dilencilik bahanesiyle eve girdiler Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar Dilencilik bahanesiyle eve girdiler! Kadını bıçaklayıp 18 altını aldılar
Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı Selahattin Yılmaz ve Cem Duman için yeni gelişme! Tutukluluğa itiraz sonrası karar çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Hasan Şaş’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim Hasan Şaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi verdim
BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi BDDK, İran merkezli bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme 4 şüpheliye işlem Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheliye işlem
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı Şehirlerde teknoloji atılımı başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı başlıyor
Adı tartışma konusu olan YENİ Parti’de iki isim üzerinde duruluyor Adı tartışma konusu olan YENİ Parti'de iki isim üzerinde duruluyor
00:35
Organize suç operasyonunda yeni gelişme 5 şüpheli tutuklandı
Organize suç operasyonunda yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı
23:40
İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin lideri “Jak Tovim“ yakalandı
İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin lideri "Jak Tovim" yakalandı
22:54
Ertuğrul Doğan’dan MHK’ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın
Ertuğrul Doğan'dan MHK'ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın
22:46
Trabzonspor’dan Galatasaray’a flaş gönderme
Trabzonspor'dan Galatasaray'a flaş gönderme
22:27
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz
22:24
Maç biter bitmez Okan Buruk’tan istifa sorusuna olay yanıt
Maç biter bitmez Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıt
22:09
Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray’ın tepkisini çekti
Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray'ın tepkisini çekti
21:55
Salah hat-trick yaptı Trabzonspor, Galatasaray’a gol oldu yağdı
Salah hat-trick yaptı! Trabzonspor, Galatasaray'a gol oldu yağdı
21:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu’na katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılacak
21:18
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk’un ifadesi ortaya çıktı
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 00:55:42. #7.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan, Husilerin Riyad’a attığı balistik füzenin imha edildiğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement