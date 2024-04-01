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Tahran'da İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırı protesto edildi - Son Dakika
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Yerel

Tahran'da İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırı protesto edildi

İran'ın başkenti Tahran'da yüzlerce kişi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran'a ait konsolosluk binasına düzenlediği saldırıyı protesto etmek için sokaklara döküldü. Protestocular, İsrail'e karşı sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

01.04.2024 23:58
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İran'ın başkenti Tahran'da yüzlerce kişi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran'a ait konsolosluk binasına düzenlediği ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek için sokaklara döküldü.

İran'ın başkenti Tahran'da yüzlerce kişi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran'a ait konsolosluk binasına düzenlediği ve aralarında Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan'dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Muhammed Rıza Zahedi'nin de bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek için sokaklara döküldü. Tahran'daki Filistin Meydanı'nda toplanan öfkeli kalabalık, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'ye seslenerek, "Selami, İran'dan Golan'ı füzeler ile vur", "Devrim Muhafızları füzeye füzeyle karşılık ver", "İsrail yok olacak, Filistin kazanacak" sloganları attı.

Suriye'de faaliyet gösteren İran destekli Fatimiyyun Tugayları, Hizbullah ve Filistin'e ait bayrakların dalgalandığı gösteride "Kahrolsun İsrail, kahrolsun ABD" ve "İntikam, intikam", "İsrail, senin düşmanın benim" yazılı pankartlar taşındı.

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran'a ait konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan'dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Zahedi ve Zahedi'nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi ile Hüseyin Aminullah hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tahran'da İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırı protesto edildi - Son Dakika

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