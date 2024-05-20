Takla atan otomobilde sıkışan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Takla atan otomobilde sıkışan 2 kişi kurtarıldı

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Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı ve içerisinde sıkışan 2 kişi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20.05.2024 08:43
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Takla atan otomobilde sıkışan 2 kişi kurtarıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Erzincan - Erzurum kara yolu Ekşisu Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sivas istikametinden Erzurum yönüne süratle seyir halindeki Mehmet Sarıçiçek idaresindeki 06 DH 3985 plakalı Opel marka otomobil, Ekşisu kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpmamak için sürücünün ani fren yapmasıyla kontrolden çıkarak takla attı.

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki Bünyamin Eren olay yerinde sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralı 2 kişi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Takla atan otomobilde sıkışan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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