Taksicilere Yeni Cihaz Yükü İtirazı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, taksi araçlarına yeni nesil yazar kasa-elektronik ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) takılmasını zorunlu kılan uygulamayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özkan, bu uygulamanın kayıt dışılıkla mücadeleyi hedeflediğini ancak sahadaki taksi esnafı için ciddi mali ve teknik yükler getirdiğini vurguladı.

Başkan Erkan Özkan yaptığı değerlendirmede, "Taksi sahiplerimiz akaryakıt, yedek parça, bakım giderleri, sigorta primleri ve vergi yükümlülükleri gibi pek çok kalemde zaten ciddi maliyetlerle mücadele ediyor. Şimdi ise binlerce lira tutan cihaz maliyetleri, yazılım güncellemeleri, bakım giderleri ve internet bağlantısı zorunluluğu gibi yeni yükümlülükler ortaya çıkmıştır. Bu yük, esnafımız için sürdürülemez boyutlara ulaşmıştır," ifadelerini kullandı.

"Teknik altyapı eksikliği cezai riskleri beraberinde getiriyor"

Cihazların sağlıklı çalışabilmesi için gerekli olan teknik altyapının her bölgede aynı kalitede sunulmadığını belirten Özkan, bu durumun sistem kesintilerine yol açabileceğini, dolayısıyla hizmetin aksaması ve esnafın haksız cezalara maruz kalması riskini taşıdığını söyledi.

"Vergi düzenlemesi şart: KDV yüzde 1'e çekilmeli"

Başkan Özkan, uygulamanın tamamen kaldırılması mümkün değilse dahi, en azından taksici esnafının üzerindeki yükün hafifletilmesi için vergi düzenlemesi yapılması gerektiğine dikkat çekerek, "Toplu taşıma sektöründe olduğu gibi KDV oranı yüzde 1'e çekilmeli. Bu hem sistemin daha adil hale gelmesini sağlar hem de esnafımıza nefes aldırır," dedi.

"Taleplerimizi yetkili makamlara ilettik"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Özkan, "Süreci öncelikle İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Sayın Yalçın Ata ile paylaştık. Ardından İzmir milletvekillerimize, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanımız Sayın Mehmet Yiğiner'e ve federasyonumuz aracılığıyla ilgili bakanlıklara resmi bilgilendirmelerimizi yaptık" diye konuştu.

"Korsanla mücadelede somut adımlar atılıyor"

Korsan taşımacılıkla mücadeleye de değinen Özkan, İzmir'den yükselen sesin Ankara'ya ulaştığını vurgulayarak, "TBMM'ye sunulan yasa teklifiyle, korsan taşımacılık yapanların sürücü belgelerinin ilk ihlalde 6 ay, tekrarında ise 1 yıl süreyle alınması öngörülüyor. Bu teklifin bir an önce yasalaşmasını bekliyoruz," dedi. Özkan, teklifin yasalaşması halinde yasal sınırlar içerisinde çalışan binlerce esnafın hakkının korunmuş olacağını belirtti.

Başkan Özkan, "İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak biz, 7 gün 24 saat, 365 gün boyunca esnafımızın yanında olmaya, her platformda onların haklarını savunmaya devam ediyoruz. Bu süreçte attığımız her adımı dikkatle takip ediyor, çözüm odaklı temaslarımızı sürdürüyoruz," ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Ankara'da yoğun temaslar

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekilleri Muharrem Karabacak ve Ercan Soydaş ile birlikte, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Sayın Eyüp Kadir İnan'ı Ankara'da ziyaret etti. Görüşmede, taksilerde elektronik yazarkasa uygulaması, korsan taşımacılıkla mücadele süreci ve mülkiyet hakkına ilişkin yasa tasarısı gibi sektörün geleceğini yakından ilgilendiren konular masaya yatırıldı. Heyet, sahadan gelen sorunları detaylarıyla aktararak çözüm önerilerini yetkililere iletti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erkan Özkan, "Esnafımızın sesi olmaya, yaşadığı sorunları en üst düzeyde gündeme taşımaya ve kalıcı çözümler üretilmesine katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi. - İZMİR