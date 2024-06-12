Taksim'de Sıcaktan Bunalan Turistlerden İlginç Serinleme Yöntemleri - Son Dakika
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Yerel

Taksim'de Sıcaktan Bunalan Turistlerden İlginç Serinleme Yöntemleri

İstanbul genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ederken, Taksim'de yerli ve yabancı turistler serinlemek için çeşitli yollar denedi. Güneşin yakıcı etkisinden korunmak isteyenlerden kimisi el vantilatörüyle gezerken, kimisi de başına kitap koydu. Sıcaktan bunalan turistler ise gölge yer bulup dondurma yedi.

12.06.2024 14:34
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İstanbul genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ederken, Taksim'de yerli ve yabancı turistler serinlemek için çeşitli yollar denedi. Güneşin yakıcı etkisinden korunmak isteyenlerden kimisi el vantilatörüyle gezerken, kimisi de başına kitap koydu.

İstanbul genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ederken, hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıktı. Sıcak havaya rağmen yerli ve yabancı turistler Taksim'e akın etti. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Serinlemek için farklı yöntemler deneyen yerli ve yabancı turistlerden bazıları el vantilatörüyle gezerken, bazıları başına kitap koydu. Sıcaktan bunalan ve kafile olarak gezen turistler ise gölge yer bulup dondurma yedi. Öte yandan, bazı vatandaşlar ise güneşten şemsiye ile korunmaya çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Taksim, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Taksim'de Sıcaktan Bunalan Turistlerden İlginç Serinleme Yöntemleri - Son Dakika

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