Taksim'de turist avcısı dilenciler kameraya yakalandı - Son Dakika
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Taksim'de turist avcısı dilenciler kameraya yakalandı

22.05.2022 09:26
Taksim'de turist avcısı dilenciler kameraya yakalandı

Taksim Meydanı'nı mesken tutarak özellikle yabancı uyruklu turistleri hedef alan dilenciler, çocuklarını da kullanarak turistlere zor anlar yaşatıyor.

Taksim Meydanı'nı mesken tutarak özellikle yabancı uyruklu turistleri hedef alan dilenciler, çocuklarını da kullanarak turistlere zor anlar yaşatıyor.

Taksim Meydanı'nı ve İstiklal Caddesi'ni hedef alan dilenciler, burada özellikle turistleri hedef alarak onlara zor anlar yaşatıyor. Çocuklarını kullanarak turistlere duygu sömürüsü yapan dilencilerin, para alana kadar turistleri rahat bırakmaması dikkat çekti. Dilencilerin, turistlere yaşattığı zor anlar ise kameraya yansıdı. Öte yandan, aile boyu dilenen dilencilerden biri ise kendilerini görüntülemek isteyen basın mensubunu fark edip tepki gösterdi. - İSTANBUL

Taksim'de turist avcısı dilenciler kameraya yakalandı
Taksim'de turist avcısı dilenciler kameraya yakalandı
Taksim'de turist avcısı dilenciler kameraya yakalandı
Taksim'de turist avcısı dilenciler kameraya yakalandı
Taksim'de turist avcısı dilenciler kameraya yakalandı
Taksim'de turist avcısı dilenciler kameraya yakalandı
Taksim'de turist avcısı dilenciler kameraya yakalandı

YORUMLAR
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İncesu Kaymakamı Göçer kan bağışında bulundu İncesu Kaymakamı Göçer kan bağışında bulundu
Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, Taksim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Taksim'de turist avcısı dilenciler kameraya yakalandı - Son Dakika


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