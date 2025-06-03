Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a Onur Ödülü - Son Dakika
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Yerel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a Onur Ödülü

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın\'a Onur Ödülü
03.06.2025 12:05  Güncelleme: 12:07
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Kayseri Otelciler Derneği'nin düzenlediği Geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri Töreni'nde, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şehir turizmine yaptığı katkılardan dolayı Onur Ödülü ile ödüllendirildi. Ödül töreninde Yalçın, Talas'ın turizm projeleri ve katkıları hakkında duygularını paylaştı.

Kayseri Otelciler Derneği'nin (KAYOTED) düzenlediği Geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri Töreni'nde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şehir turizmine yaptığı değerli katkılardan dolayı 'Onur Ödülü'ne layık görüldü. Gecede Başkan Yalçın'ın özellikle kültür, doğa ve spor turizmini bir araya getiren vizyoner projeleri öne çıktı. Program, Erciyes Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Programa önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, üniversitelerin rektörleri, ilçe belediye başkanları, şehirdeki oda ve borsalardan oluşan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Talas Belediyesi'nin son yıllarda hayata geçirdiği projelerle bölge, Kayseri'nin turizm vitrinine dönüştü. Özellikle Tarihi Ali Saip Paşa Caddesi içerisinde yer alan Talas Türkçe Sokağı, Su Medeniyetleri Galerisi, Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi ile Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, Yaman Dede Kültür Evi ve Ali Saip Paşa Sokağı gibi kültürel projeler; yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, yamaç paraşütü ve yelken kanat gibi hava sporlarıyla da adrenalin tutkunlarına hitap eden bir destinasyon haline geldi. Onur Ödülü'nü alırken yaptığı konuşmada duygularını paylaşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şu ifadeleri kullandı;

"Biz Talas'ta turizmi sadece tarihi yapılarla değil, doğayla, kültürle ve sporla birlikte ele alıyoruz. Bu ödül şahsıma değil, Talas'ın değerlerine, doğasına, kültürüne ve en önemlisi insanına verilmiştir. Ekip arkadaşlarımızla birlikte Türkçe Sokağı'ndan Su Medeniyetleri Galerisi'ne, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'ndan yamaç paraşütüne kadar birçok alanda yoğun bir emek verdik. Bu çalışmaların Kayseri turizmine katkı sağlaması bizim için en büyük ödüldür."

Tören sonunda ödül plaketini KAYOTED yöneticilerinden alan Başkan Yalçın, salonda uzun süre ayakta alkışlandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a Onur Ödülü - Son Dakika

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