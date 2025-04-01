Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın\'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın hayatını kaybeden annesi son yolculuğuna uğurlandı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın annesi Meliha Yalçın, 84 yaşında hayatını kaybetti. Merhume Yalçın, ikindi namazına müteakip Hulusi akar Camii'nde Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze namazına, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, merhumenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KAYSERİ
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