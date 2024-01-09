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Talas Belediyesi, Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi'ni Açtı - Son Dakika
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Talas Belediyesi, Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi'ni Açtı

Talas Belediyesi, tarihi Osmanlı Kültür Sokağı'nda bulunan bir konakta 'Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi'ni açtı. Törenle hizmete açılan müzede, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan malzemeler sergileniyor. Açılış töreninde konuşan yetkililer, tarihin önemine vurgu yaparak gençlere tarih bilincini aktarmak gerektiğini belirtti. Ayrıca, Gazze'de yaşanan soykırımı kınayan konuşmalar da yapıldı.

Talas Belediyesi, Çanakkale\'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi\'ni Açtı
09.01.2024 - 16:17,
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Talas Belediyesi tarafından tarihi Osmanlı Kültür Sokağı içerisinde taş bir konakta Çanakkale ruhunu genç kuşaklara taşımak amacıyla hazırlanan 'Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi' düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gölbaşı Meydanı'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Çanakkale'ye gidemeyenler için Çanakkale'yi model olarak Kayseri'ye getirdiklerini ifade ederek, "Bu anlamlı günde, bu güzel eseri Kayseri'ye kazandırmak için bir grup çalışmalar yaptık. Erciyes Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Ahmet Nedim Kilci; uzun yıllardır Çanakkale'ye öğrencileri, sivil toplum kuruluşu üyesi insanları Çanakkale'yi ziyarete götüren insan. O gün bu gündür temin ettiği 6 binin üzerindeki malzeme, hepsi bizzat savaşta kullanılmak üzere bu müzemizde yer alıyor. Ali Saip Paşa Caddesi'ndeki 5. konak; 'Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi' olarak bundan böyle hizmet edecek. Çok sayıda öğrencimizi Çanakkale'ye götürdük. Ama gidemeyenler açısından da sanki Çanakkale'yi bir model olarak buraya getirdik. Gençlere aktarmamız gereken şeyleri aktarmak adına" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise; "Allah'a şükürler olsun, bu millet gereken dersi vermiş. Tabi ki zor bir coğrafyadayız. Düşmanların emeli hiç bitmemiş. Bu vesileyle Gazze'de Siyonist İsrail'in yapmış olduğu soykırımı kınıyorum" şeklinde konuştu.

"Dün Çanakkale'den zorlayanlar vardı, bugün de Doğu Akdeniz'den, Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinden zorlayanlar var"

Törende konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; tarihin önemine değinerek, "9 Ocak gerçekten önemli bir gün. Tarihimizle alakalı bilmemiz gereken, gençlerimize taşımamız gereken çok önemli değerler. Sadece kitapta kalmaması lazım, bu tür törenlerle bunları mutlaka toplumla paylaşmamız lazım. Hepinizin bildiği gibi tarih silindiği zaman geriye bir sürü kalıyor. Millet olmanın önemli bileşenlerinin başında tarih geliyor. Mutlaka bizim tarihimize sahip çıkmamız lazım. Tarihimizi bilmemiz, yaşamamız ve yaşatmamız lazım. Tarih bilincini gençlere taşımamız lazım. Tarih bir taraftan bizler için ibrettir, diğer taraftan da ilham almamızı sağlıyor. Sıkıntılı anlarımız var bizim için ibretlik, coşkulu anlarımız var bizim için ilham kaynağı. Bunu da mutlaka yaşamamız, yaşatmamız lazım. Dünya değişiyor. Tarih olmadığı taktirde, tarihi unutursak geriye millet değil 85 milyon bir sürü olur. Dün şartlar ne ise bu gün de üç aşağı 5 yukarı aynı. Dün Çanakkale'den zorlayanlar vardı, bugün de Doğu Akdeniz'den, Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinden zorlayanlar var. Dolayısıyla bizim kulağımızı, gözümüzü açıp birlik ve beraberliğimizi sürdürebilmemiz için gece gündüz demeden çalışmamızı sürdürmemiz lazım" ifadelerini kullandı. Gazze'de dünya tarihinde görülmemiş soykırım yaşandığını da sözlerine ekleyen Akar; "Gazze'yi görüyorsunuz. Bir anda Gazze çıktı. Dünya tarihinde görülmemiş bir zulüm söz konusu, bir etnik temizlik söz konusu. Siyonistler gece gündüz demeden, elinde sapan taşından başka bir şey olmayan masum insanları katlediyorlar. ve bütün dünya seyrediyor. Bunun için de biz millet olarak elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Milletvekili Hulusi Akar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Çanakkale Savaşı'nda şehit olan Ali Faik Bey'in torunu Erdal Kabatepe'ye plaket takdim etti. İçerisinde Çanakkale Savaşı'nda kullanılan malzemelerin de bulunduğu 'Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi'; protokol üyeleri tarafından dualar eşliğinde açıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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