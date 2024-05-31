Talas Belediyesi MS hastalığı hakkında bilgilendirme programı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Belediyesi MS hastalığı hakkında bilgilendirme programı düzenledi

Talas Belediyesi MS hastalığı hakkında bilgilendirme programı düzenledi

Talas Belediyesi, MS hastalığı hakkında bilgilendirme programı düzenledi. Programda MS tanı ve tedavileri anlatıldı ve hastaların yaşam kalitesinin artırılması hedeflendi.

31.05.2024 12:13  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi tarafından vatandaşlara yönelik sağlık bilgileri programları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 30 Mayıs Dünya MS Günü'nde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Yetkin ve Kayseri Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Bolattürk, MS tanı ve tedavilerini anlattı. Belediye Meclis Salonunda düzenlenen programa MS hastası ve yakınları katıldı.

Başkan Yalçın'a teşekkür

Programın açılışı konuşmasını yapan ERÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kayseri MS Derneği Başkanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Yetkin, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederken, halk arasında MS olarak bilinen Multiple Skleroz hastalığının beyin ve omuriliğin tam olarak bilinmeyen nedenden iltihaplanması olduğunu söyledi.

"Hastalık kontrol altına alınmaya başlandı"

Doç. Dr. Yetkin, günümüzde yapılan araştırmalarla hastalığın daha kontrol altına alınmaya başlandığını belirterek, "Kayseri'de üniversitemizde polikliniğimizin yanında Şehir Hastanemizde de poliklinik hizmeti veriliyor. 2023 yılı sonunda da Kayseri MS Derneği'ni kurarak hastalarımıza daha iyi iletişim imkanı sunmaya başladık. Tedavilerle hastalığın ataklarını ve yeni lekelerin oluşması ile plakların alevlenmesini engelliyoruz. Bu sonuçla hastanın yaşam kalitesini artırıyor. Sigara çok önemli bir risk faktörü. Hem hastalığın kötü gidişine hem de yorgunluğa sebep oluyor" dedi.

Hastalık belirtilerine dikkat

Kayseri Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Bolattürk ise MS hastalığının tam olarak belirgin bir nedeninin bulunmadığını ifade ederek, "Genetik sebepler, viral enfeksiyonlar ve çevresel sorunlar hastalığına neden olabilir. Dünyada yaklaşık 3 milyon MS hastası varken Türkiye'de 50-55 bin civarında hasta olduğu düşünülüyor. Ortalama 15-50 yaş aralığında görülüyor. Kadınlarda daha sık ortaya çıkıyor. Güneş ışığından az yararlanma, obezite ve sigara kullanımı hatta pasif içicilik bile hastalık nedenleri arasında yer alıyor. En çok his kaybı ve karıncalanma, kuvvetsizlik, yorgunluk, halsizlik, yürümede zorlanma, beceri kaybı, boyun hareketinde elektriklenme, denge kaybı, baş dönmesi, görme kaybı, konuşma bozukluğu, idrar, büyük abdest ve cinsel bozukluklar şeklinde belirtiler görülüyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Talas, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi MS hastalığı hakkında bilgilendirme programı düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 13:05:36. #1.13#
SON DAKİKA: Talas Belediyesi MS hastalığı hakkında bilgilendirme programı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement