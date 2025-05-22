Talas Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Seferberliği

Talas Belediyesi\'nden Kentsel Dönüşüm Seferberliği
22.05.2025 10:21  Güncelleme: 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi, depreme dayanıklı yapılar inşa etme hedefiyle kentsel dönüşüm projelerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapılan çalışmalar ve hedeflerin önemine vurgu yaptı.

Talas Belediyesi; ilçenin dört bir yanında yürüttüğü yoğun kentsel dönüşüm çalışmalarıyla daha güvenli ve modern yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor. Deprem gerçeğiyle yüzleşen Türkiye'de, Talas Belediyesi'nin bu alandaki kararlı adımları dikkat çekiyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yürütülen çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İlçede riskli yapı stoğunu eriterek yerine depreme dayanıklı, konforlu ve estetik binalar inşa etme vizyonuyla hareket eden Talas Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerini hız kesmeden sürdürüyor. Başta Harman Mahallesi Erciyes, Cemil Baba ve Hatipoğlu Siteleri olmak üzere 50 farklı noktada devam eden çalışmalar kapsamında bugüne kadar binlerce riskli konut yıkılarak yerlerine yenileri kazandırıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine dikkat çekerek, temel hedeflerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti. Başkan Yalçın; "6 Şubat depremlerinin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Son olarak İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik deprem, ülkemizin ve şehrimizin bir gerçeğini yeniden hatırlattı. Biz de bu gerçeğin bilinciyle hareket ederek şehirlerimizi depreme karşı dirençli hale getirmek zorundayız" dedi.

Kentsel dönüşümde büyük seferberlik

Başkan Yalçın, kentsel dönüşümün depreme hazırlığın en temel yolu olduğunun altını çizerek şöyle konuştu; "Dirençli binalar inşa etmek kentsel dönüşümle mümkün oluyor. Devletimiz ve belediyeler olarak bu konuda olağanüstü bir çaba içerisindeyiz. Talas'ta da 1 milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm seferberliği başlattık. Şu ana kadar 2 bin 355 konutun yıkımını gerçekleştirdik. Yerine yapılan 96 binada 3 bin 659 konut ve 375 iş yerini de hak sahiplerine teslim ettik."

Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşlarla iş birliği içinde hareket ettiklerini belirten Başkan Yalçın, projelere rıza gösteren hak sahiplerinin modern ve güvenli dairelere sahip olduklarını, ayrıca devletin kira yardımı sağladığını ifade etti. Belediye olarak emsal artışıyla hem ev sahiplerine hem de müteahhitlere kolaylık sağladıklarını dile getiren Başkan Yalçın, kentsel dönüşüm alanlarından çıkan malzemelerin geri dönüşüme kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlandığını da kaydetti. Başkan Yalçın; Talas'ı geleceğe hazırlarken, sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve modern altyapısıyla örnek yaşam merkezleri oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı. Devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte Talas'ın çehresinin daha da değişeceğini ve vatandaşların huzur içinde yaşayacakları güvenli yuvalara kavuşacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Yerel Yönetim, Politika, Deprem, Yerel, Yaşam, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kapadokya’da sıcak hava balonu kazası, turistler mahsur kaldı Kapadokya'da sıcak hava balonu kazası, turistler mahsur kaldı
Görüntülü konuşurken oğlunun ölümüne şahit oldu Görüntülü konuşurken oğlunun ölümüne şahit oldu
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi
Babaanne ve torunu motosiklet kazasında hayatını kaybetti Babaanne ve torunu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Zorlu Center AVM satılıyor mu Holdingden yeni açıklama var Zorlu Center AVM satılıyor mu? Holdingden yeni açıklama var
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
Zaniolo Galatasaray’a geri dönüyor Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor
Feyza Civelek’e nazar değdi Feyza Civelek'e nazar değdi
Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum
Bir babanın yıkılıp kaldığı an İnsan bu acıya nasıl dayanır Bir babanın yıkılıp kaldığı an! İnsan bu acıya nasıl dayanır?
İkna çabaları sonuç vermedi 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi

10:15
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar Zafer Partisi, İYİ Parti’yi geçti
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar! Zafer Partisi, İYİ Parti'yi geçti
10:13
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
10:13
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı Otobüsler sefere çıkacak
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler sefere çıkacak
09:56
Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...
Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...
14:53
Ege Kökenli’den acı haber
Ege Kökenli'den acı haber
14:49
Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti
Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti
14:39
Pendik’te öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı
Pendik'te öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı
14:37
Düşen altın fiyatları için uzmanlardan strateji uyarısı
Düşen altın fiyatları için uzmanlardan strateji uyarısı
14:37
Gazze’de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes’a katıldı
Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı
14:36
Emma Stone’un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor
14:32
İnsan hayatı bu kadar ucuz mu Zincir markette çekilen görüntüye bakın
İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Zincir markette çekilen görüntüye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 10:59:20. #7.12#
SON DAKİKA: Talas Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.