Talas Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Toplantısı\'nda Projelerini Tanıttı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Talas Belediyesi'nin bilgi, birikim ve tecrübelerini uluslararası katılımcılarla paylaştı. Gebze'de düzenlenen toplantıda Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Moldova ve Bosna Hersek gibi birçok ülkeden belediye başkanları bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Başkan Yalçın; Talas Belediyesi'nin sosyal belediyecilikten çevre projelerine, şehir estetiğinden eğitime kadar birçok alandaki uygulamalarını katılımcılarla paylaşarak, yerel yönetimlerin sadece hizmet sunan değil aynı zamanda yaşam kalitesini yükselten vizyoner kurumlar olması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Yalçın toplantıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Talas'ta hayata geçirdiğimiz projelerle insanı merkeze alan, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Bugün burada kardeş şehirlerle bilgi alışverişinde bulunmak, tecrübelerimizi paylaşmak bizim için çok kıymetli. Türk Dünyası'nın yerel yönetimleri arasında kurulan bu güçlü iletişim ağı, ortak değerlerimizi geleceğe taşımada çok önemli bir rol üstleniyor. Toplantımızın hayırlı iş birliklerine vesile olmasını diliyor, gösterilen ilgiye teşekkür ediyorum."

Başkan Yalçın'ın paylaştığı vizyon projeler, TDBB toplantısında diğer belediye temsilcilerinin de dikkatini çekti. Toplantı sonunda katılımcılar arasında yeni iş birliği fırsatları üzerine görüşmeler gerçekleştirildi. Talas Belediyesi'nin sadece yerel düzeyde değil, uluslararası düzlemde de rol model olarak gösterilmesi, insan odaklı ve çözüm üreten belediyecilik anlayışının somut bir yansıması olarak değerlendirildi. - KAYSERİ