Talas\'ta Alzheimer Gündüz Bakımevi\'nin Temeli Atıldı

09.08.2025 05:49  Güncelleme: 05:52
Talas Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle kurulan Yalçın Besceli Alzheimer Gündüz Bakımevi'nin temeli, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla atıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, merkezin alzheimer hastaları için büyük bir fayda sağlayacağını belirtti.

Talas Belediyesi ve hayırsever işbirliğinde yapımına başlanan Yalçın Besceli Alzheimer Gündüz Bakımevi'nin temeli atıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Bu merkez bizim yaramıza merhem olacak" dedi.

Talas İlçesi'nde yer alan Yenidoğan Mahallesi'nde yapımına başlanan Yalçın Besceli Alzheimer Gündüz Bakımevi'nin temel atma törenine, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Yaşlılık hürmet makamına oturmak' demektir. Günümüzdeki yaşlılıkta daha bir farklılık içeriyor. Günümüzün hastalığı, karşı karşıya kaldığımız bir gerçek olan unutkanlık yani alzheimer hastalığı. Yeni literatürde artık 'yaşlanmak' denmiyor, 'yaş almak' deniyor. Hepimiz her yıl bir yaş almakla birlikte nasıl yaşlanacağımızı da bilmemiz icap ediyor. Bu merkez bizim yaramıza merhem olacak. Hasta yakınlarının görüşme odası, seminer odası, fizik tedavi odası, terapi odası, kişisel bakım odası, personel odaları ve aynı zamanda kadın- erkek kuaförlerine kadar hepsi düşünülmüş durumda" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin 'belediyecilik' denilince akla ilk gelen şehirlerden bir tanesi olduğunu dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Belediye başkanları olarak bizler sadece yol, kaldırım, park yapmakla yetinmeyip, sosyal içerikli projelerimiz ile Kayseri'mizin güzel insanlarına hizmet etmeyi adeta ibadet biliyoruz. Her şeyden önce bizlere bu hizmet fırsatını veren hemşehrilerimize de minnet duyuyoruz. Geçenlerde bir makalede yanlış hatırlamıyor isem 18 yaş civarında bir yaş grubunda alzheimer hastalığının teşhisinin yapıldığı bir yazı okudum. Bu acı ama gerçek. Sevgili gençlerimize buradan sesleniyorum. Dijital zehirlenme dediğimiz konunun yani dijitalin esiri olmamalısınız. Bunu ihtiyacınız kadar yararlanma yönünde değerlendirmelisiniz. Aksi takdirde beyin fonksiyonlarının çalışmadığı ve dijital zehirlenmeyle adeta alzheimer hastalığına davetiye çıktığını unutmamalıyız" diye konuştu.

2002 yılının Türkiye için bir milat olduğunu belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, "2002 yılı malumunuz birçok noktada bir dönüm noktası olmasının yanı sıra toplumumuzdaki hastalarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza ve kimsesizlerimize de gösterilen değer noktasında da devletin sahip çıkması noktasında da çok önemli bir milat oldu. Önceden sokaklarımızda aklı eksik insanlarımıza rastlardık. Her sokakta her mahallede maalesef hasta arkadaşlarımızın kimsesiz kendi hallerinde ve bakımsız bir şekilde hayatlarını sürdürdüklerine mahalle kavgalarına sebebiyet verdiklerine, sosyal rahatsızlıklar çıkardıklarına şahit olurduk. Ancak şimdi bakıyorsunuz; 2002'den itibaren devletimizin uyguladığı sosyal politikalar çerçevesinde bütün engellilerimiz devletimizin himayesinde. Özel eğitim kurumlarında, engelli eğitim kurumlarında ya da evde bakılırken, devletimizin korumasında çok rahat bir şekilde hayat sürüyorlar. Artık öyle bir hale geldi ki hamdolsun Alzheimer dediğimiz ve günümüzde de git gide yaygınlaşan yaşamakta olduğumuz dijital çağın etkileriyle şuur kirlenmesinin bir neticesi olarak önümüzdeki yıllarda da çokça artacağını tahmin ettiğimiz bir hastalığın bakımevi Büyükşehir ve ilçe belediyelerimize kadar sirayet etti" dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşlinde Alzheimer Gündüz Bakımevi'nin temeli atıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

