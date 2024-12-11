Talas'ta Yazar Okulu Seminerleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Talas'ta Yazar Okulu Seminerleri Devam Ediyor

Talas\'ta Yazar Okulu Seminerleri Devam Ediyor

Talas Belediyesi'nin kültür, sanat ve edebiyat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Yazar Okulu Seminerleri, bu hafta yazar Ahmet Sıvacı ile devam ediyor. Seminerler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

11.12.2024 14:10  Güncelleme: 14:11
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Talas Belediyesi'nin kültür, sanat ve edebiyata gönül verenlerle yazarları buluşturduğu Yazar Okulu Seminerleri programı bu hafta da sürüyor. Seminerlerin ikincisinde yazar Ahmet Sıvacı, 13 Aralık Cuma günü gençlerle bir araya gelecek.

Eğitim ve edebiyat dünyasına sağladığı katkılarda dikkat çeken Talas Belediyesi'nin başlattığı yepyeni bir program olan Yazar Okulu Seminerleri programı tüm hızıyla devam ediyor. Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Yazar Okulu Seminerleri programının ikinci haftadaki konuğu yazar Ahmet Sıvacı olacak. 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde 13 Aralık Cuma günü saat 14.00'te başlayacak programda hikaye dalında bilgiler aktarılacak.

İlk programda eğitimci yazar Mustafa Balaban'ın deneme ve köşe yazısı konularındaki bilgi ve birikimlerini gençlerle paylaştığı program yoğun ilgi görmüştü. Aralık ve ocak ayı boyunca yapılacak Yazar Okulu Seminerleri, Talas Belediyesi'nin diğer tüm programlarında olduğu gibi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Programlarla ilgili 0352 222 0724 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta Yazar Okulu Seminerleri Devam Ediyor - Son Dakika

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