Talas'ta Yazar Okulu Seminerleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Talas'ta Yazar Okulu Seminerleri Devam Ediyor

Talas\'ta Yazar Okulu Seminerleri Devam Ediyor

Talas Belediyesi'nin düzenlediği Yazar Okulu Seminerleri, bu hafta gazeteci yazar Osman Gerçek'in katılımıyla devam etti. Gençlere medya-gazete-kitap yazarlığı ve gezi-hatıra yazısı konularında bilgi verildi. Seminere katılan gençlerin yazarlığa olan ilgisi öne çıktı.

23.12.2024 10:40  Güncelleme: 10:41
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Talas Belediyesi'nin kültür, sanat ve edebiyata gönül verenlerle yazarları buluşturduğu Yazar Okulu Seminerleri programı bu hafta da devam etti. Seminerlerin üçüncüsünde gazeteci yazar Osman Gerçek, gençlere medya-gazete-kitap yazarlığı ve gezi-hatıra yazısı türüyle ilgili birikimlerini anlattı.

Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Yazar Okulu Seminerleri programında gençlerle buluşan yazar Osman Gerçek, medya-gazete-kitap yazarlığı ve gezi-hatıra yazısı dalında bilgi ve birikimlerini paylaştı. Programın sonunda açıklamalarda bulunan Gerçek; "Özellikle yazarlığa ilgisi olan gençlerimizin yönlendirildiği ve aynı zamanda özendirildiği bir program. Konusunda uzman kişilerden oluşan programın üçüncüsünü yaptık. Öğrencilerimiz de ilgiliydi. Her biri yazarlığa bir adımının nasıl olur heyecanıyla programdalar. Talas'ta öğrencilere, sanata edebiyata, şiire veya kitap yazarlığına adım atacaklara hem örneklik hem de öncülük etme kabilinde böyle bir çalışma olması büyük bir katkı oldu. Aynı zamanda Kayserimizde kültür, sanat, edebiyat dünyasıyla hemhal olmuş, eserleri hem önermek, hem okumak, hem de insanları özendirmek noktasında büyük katkısı olan Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'ın emeğini söylemek gerekir. İyi bir okuyucu, takipçi, özellikle yeni çalışmaları, eserleri takip edip edebiyat dünyasına değer katmaya çalışan biri. Bu çalışmalara zemin hazırladığı için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Ocak ayı sonuna kadar sürecek Yazar Okulu Seminerleri, Talas Belediyesi'nin diğer tüm programlarında olduğu gibi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Programlarla ilgili 0352 222 0724 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta Yazar Okulu Seminerleri Devam Ediyor - Son Dakika

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