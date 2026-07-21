Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 52. Yılında \'Kayseri Girne Hattı\' 2. Cilt Tanıtıldı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde; Talas Belediyesi'nin harekata katılan Kayserili kahramanların hatıralarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırladığı 'Kayseri Girne Hattı' albümünün ikinci cildi düzenlenen anlamlı bir programla tanıtıldı.

Talas Belediyesi'ne ait Tokana Restoran'da gerçekleştirilen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Garnizon Komutanı ve 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Kayseri 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri ve aileleri katıldı. Aziz şehitler için duaların edildiği programda, harekatın kahramanları bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıldı. Programda konuşan KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu, Kıbrıs Türk halkının Türk Silahlı Kuvvetleri ve gazilere duyduğu minneti dile getirerek duygusal ifadeler kullandı. "Bazı borçlar vardır ki ödenmesi mümkün değildir" diyen Öksüzoğlu; "Bize özgürlüğümüzü, insanlığımızı ve Türklüğümüzü geri veren kahramanlara Kıbrıs Türkü adına şükranlarımı sunuyorum. Siz gaziler Türk dünyasının mihenk taşlarısınız. Evlatlarınız, torunlarınız ve Türk gençliği sizlerin vatan savunması için yaptığınız fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayacaktır. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir gururumuz varsa bunu sizlerin fedakarlığına borçluyuz. Mustafa Başkanımızın şehrine daha nice güzel hizmetler yapması için dua ediyoruz. Allah sizleri doğruluktan ayırmasın" ifadelerini kullandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise konuşmasında, albüm çalışmasının ortaya çıkış hikayesini anlatarak, iki ciltlik eserin milli hafızaya önemli katkı sağlayacağını söyledi. Yaklaşık iki yıl önce böyle bir çalışmaya başladıklarını belirten Başkan Yalçın, şunları kaydetti;

"1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda adaya ilk çıkan birliklerden biri Kayseri 1. Komando Tugayımızdı. Tugayımızın Talas'ta bulunması nedeniyle kendimize bir vazife çıkardık. O gün harekata katılan gazilerimizin hem hatıralarını hem de fotoğraflarını bir araya getirecek kalıcı bir eser hazırlamak istedik. Ahmet Sıvacı bey büyük bir gayret ve özveriyle bu çalışmayı gerçekleştirdi. Ancak ilk cildin ardından ulaşılamayan ya da sonradan ulaştığımız gazilerimiz olunca ikinci cildin hazırlanması kaçınılmaz oldu. Bugün bu kıymetli eseri de paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki cilt birlikte gerçekten çok önemli bir çalışma oldu. Basımını üstlenen Osman Gerçek beye de teşekkür ediyorum. O günün yoklukları ve zor şartları içinde verilen mücadeleyi kahraman büyüklerimizin anlatımlarıyla yeni nesillere aktaracağız. Bu eserler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ruhunu ve kahramanlık destanını gelecek kuşaklara taşıyacak çok önemli bir kaynak olacaktır."

Programda Talas Kaymakamı İlyas Memiş de kendi kaleme aldığı 'Türk Milleti' isimli şiiri okuyarak salondakilere duygu dolu anlar yaşattı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konuşmasında Talas Belediyesinin Türk dünyasına yönelik kültürel çalışmalarına dikkat çekerek Başkan Mustafa Yalçın'ı tebrik etti. Vali Çiçek; "Bu kitabın birinci ve ikinci cildini hazırlayan, Türk dünyasıyla ilgili verdiği emeklerle her zaman gurur duyduğumuz, Türk bayrağı, Türk vatanı ve Türk dili söz konusu olduğunda yüreği titreyen Mustafa Yalçın Başkanımı özellikle alkışlıyorum. Kıbrıs'tan Oktay ağabeyi de bizlerle buluşturduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. Allah senden razı olsun" dedi.

'Kayseri Girne Hattı' albümünün yazarı Ahmet Sıvacı da, çalışmanın hayata geçirilmesine verdiği desteklerden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Programın sonunda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, protokol üyeleri, gaziler ve davetliler, ellerinde 'Kayseri Girne Hattı 2' albümüyle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde tanıtımı gerçekleştirilen "Kayseri Girne Hattı" albümünün ikinci cildiyle, harekata katılan Kayserili kahramanların unutulmaz hatıraları kayıt altına alınırken, milli mücadele ruhunun gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir kültür hizmeti daha hayata geçirilmiş oldu. Bu anlamlı eser, Kıbrıs'ta destan yazan Mehmetçiğin fedakarlığını yaşatırken, tarihe not düşen kalıcı bir belge olarak da yerini aldı. - KAYSERİ