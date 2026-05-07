Tarihi Ulu Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle ibadete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarihi Ulu Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle ibadete açıldı

Tarihi Ulu Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle ibadete açıldı
07.05.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve kapsamlı restorasyon sürecinin ardından yeniden ibadete açılan Tarihi Ulu Camii’nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katıldı.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan, şehrin tarihi ve kültürel hafızasında önemli bir yere sahip Tarihi Ulu Camii’nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katılım sağladığı törende; Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, şehir protokolü ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Tarihi Ulu Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle ibadete açıldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CANLI BAĞLANTIYLA KATILDI

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Vakıflar Haftası Kutlama programından Tarihi Ulu Camii’nin resmi açılış törenine canlı bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şehir protokolü tarafından dualar eşliğinde kurdele kesildi ve Tarihi Ulu Camii resmen yeniden ibadete açıldı.

VALİ ÜNLÜER: “ULU CAMİİ BU ŞEHİR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Açılış töreninde konuşan Vali Mükerrem Ünlüer, “Şehrimiz için son derece önemli bir eseri Sayın Cumhurbaşkanımızın canlı bağlantı ile katılımı ile açtık. Ulu Camii’nin bu şehir ve ülkemiz için çok önemi var. İstiklal mücadelesi bu şehirden başladı ve şehirde asıl konuların tartışıldığı mekân da Ulu Camii. Depremden hemen sonra buranın tekrardan hayata dönmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğümüz kanalı ile çalışmaları başlattık. Aslına en uygun şekilde restore edildi. Büyükşehir Belediyemizin de meydan projesi var. O meydanla da camimiz bu projeye uygun hale gelecek. Halkımızın eski günlerdeki gibi kullandığı haline gelmiş olacak” dedi.

Tarihi Ulu Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle ibadete açıldı

BAŞKAN GÖRGEL: “ULU CAMİİ ASLINA UYGUN ŞEKİLDE RESTORE EDİLDİ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin en önemli tarihi eserinden biri olan Ulu Camii’mizin bugün resmi açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantısıyla gerçekleştirdik. Hem Millî Mücadele dönemimizde hem de sonrasında şehrin en önemli ve en simgesel yapısı. Depremde çok büyük zarar görmüştü ama depremden sonra yapılan çalışma ile aslına en uygun hale getirilmiş oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü tebrik etmek istiyorum. Burada çok ciddi çalışma yaptılar ve Ulu Camii’miz aslına dönmüş oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Tarihi Ulu Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle ibadete açıldı

İL BAŞKANI GÜL: “KADİM BİR ESER”

AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, “Bu eser Kahramanmaraş için kadim bir eser, şanlı tarihimizde önemli anlara da tanıklık etmiş bir cami. Burası Bayrak olayının da yaşandığı mekân. Yeniden ibadete açılan camimizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Haber: Mehmet Güngördü

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarihi Ulu Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle ibadete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı kararı Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Ülkede şok uygulama Zorbalık yapan öğrencilere “sopa cezası“ getirildi Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
“‘Oh be’ dedirtecek aday“ Ali Babacan mı Kendisine soruldu, verdiği cevap manidar "‘Oh be’ dedirtecek aday" Ali Babacan mı? Kendisine soruldu, verdiği cevap manidar
Esenler Erokspor’da play-off finali öncesi Osman Özköylü ile yollar ayrıldı Esenler Erokspor'da play-off finali öncesi Osman Özköylü ile yollar ayrıldı
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım

12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:42
Cristiano Ronaldo bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti
Cristiano Ronaldo bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti
11:37
30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor
30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:26
Acun Ilıcalı’dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
Acun Ilıcalı'dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
10:58
İşte Aziz Yıldırım’ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
10:45
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim
10:39
Yozgat’ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
Yozgat'ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:08:22. #7.12#
SON DAKİKA: Tarihi Ulu Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle ibadete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.