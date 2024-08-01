Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Eskişehir'de Tarım Sektörünü İnceledi

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çalışmalarını yerinde incelemek için geldiği Eskişehir'de, tarım sektöründeki mevcut durumu ve gelecek projeksiyonları değerlendirdi.

Gümen, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete, TAGEM Genel Müdürü Dr. M. Altuğ Atalay, Vali Yardımcısı Ali Çetin, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, Toprak Mahsulleri Ofisi Eskişehir Baş Müdürü Mehmet Murat Hasçuhadar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Emine Boza, Anadolu Tarım İşletmesi (TİGEM) Müdürü Hüseyin Yılmaz, Eskişehir Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Abdülkadir Ertürk, Eskişehir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Dr. Emine Sever, Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel, Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Yuva, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe müdürleri katılım sağladı.

Ziyaret sırasında, kurum ve birim amirleriyle görüş alışverişi yapılarak Eskişehir'in tarım sektöründeki mevcut durumu ve gelecek projeksiyonları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurum amirlerini tek tek dinleyen Bakan Yardımcısı Gümen, kurumların işleyişi ile ilgili talep ve sorunları dinleyerek çözüm ve sonuçlandırma konusunda değerlendirmeler yaparak Eskişehir'de tarımsal üretimin ve yerel ekonominin güçlendirilmesi için gereken adımların atılmasının önemini vurguladı. Ziyaretin sonunda, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen kurum ve birim amirlerine çalışmaları için teşekkür ederek, tarım ve orman politikalarının Eskişehir'de etkin bir şekilde uygulanması için desteklerinin süreceğini belirtti. - ESKİŞEHİR