Tarım ve Ticaret İçin İş Birliği Ziyareti - Son Dakika
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Tarım ve Ticaret İçin İş Birliği Ziyareti

Tarım ve Ticaret İçin İş Birliği Ziyareti

ATB ve Edremit Ticaret Odası, tarım ve ticaret konularında iş birliği ve stratejileri tartıştı.

23.12.2024 16:43
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Aydın Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Er ile Cihan Can, Edremit Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Heyeti, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Meclis Başkanı Bayram Kayahan ve oda heyeti karşıladı. Ziyaret sırasında, oda ve borsaların yürüttüğü mevcut faaliyetler, bölgesel iş birliği imkanları ve tarıma dayalı sanayi sektöründeki güncel ekonomik konular ele alındı. Görüşmelerde, tarım sektöründe karşılaşılan zorluklar, üretici destekleri ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerinde duruldu. Ayrıca, her iki kurumun üyelerine yönelik sunduğu hizmetlerin daha da iyileştirilmesine yönelik fikir alışverişi yapıldı.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Edremit Ticaret Odası ile gerçekleştirdiğimiz bu verimli görüşmelerde, bölgelerimizdeki ticaret ve tarım sektörlerini daha ileriye taşıyacak stratejiler üzerine yoğunlaştık. Üyelerimize daha fazla katma değer sunmak ve tarımsal üretimdeki kaliteyi artırmak için birlikte atılabilecek adımları konuştuk" dedi.

Toplantının ikinci bölümünde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Projesi kapsamında pilot kurumlar olarak seçilen Aydın Ticaret Borsası ve Edremit Ticaret Odası'nın coğrafi işaretli ürünler konusundaki çalışmaları gündeme geldi.

Coğrafi işaretlerin yerel üreticilere sağladığı faydalar ve bu ürünlerin uluslararası platformlarda tanıtımının artırılmasına yönelik iş birliği fırsatları değerlendirildi. Çondur, coğrafi işaretlerin bölgesel kalkınmadaki önemine dikkat çekerek, "Bu ürünlerin tanıtımı ve markalaşması, yalnızca yerel ekonomiyi desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda ülkemizin tarımsal mirasını uluslararası düzeyde temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, her iki kurum arasında gelecekte gerçekleştirilecek ortak projelere zemin hazırlarken, özellikle tarımsal üretim, sürdürülebilir kalkınma ve markalaşma konularında atılacak adımlara yönelik önemli fikir alışverişleriyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarım ve Ticaret İçin İş Birliği Ziyareti - Son Dakika

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