Tarsus\'un düşman işgalinden kurtuluşu 102. yıl dönümü törenle kutlandı

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde alınan şehit haberleri nedeniyle sade bir törenle kutlanan 102. yıl etkinliklerine yüzlerce vatandaş katıldı.

Tören öncesinde protokol üyeleri, vatandaşlar ile birlikte Aznakay Parkı'ndan törenin gerçekleştirileceği Cumhuriyet Meydanı'na kadar 'Şehitlerimize Saygı ve Bayrak Yürüyüşü' gerçekleştirdi. Tören ise çelenk sunumu ve saygı duruşu ile başladı. Ardından İlçe Jandarma Komutanlığında görevli manganın üç el saygı atışının ardından istiklal marşı okundu. Etkinlikler sırasında Tarsus Belediyesi tarafından üretilen fide ve fidanlar da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Tören sonrasında ise Tarsus Müzesi'nde düzenlenen 27 Aralık özel pul sergisine katılım gerçekleştirildi.

Törene, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Volkan Göçmez, Milletvekilleri, Tarsus Belediye Başkan Vekili Osman Polat, Belediye Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurumlarının müdürleri, muhtarlar, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı. - MERSİN