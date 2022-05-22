Tarsuslu Gençler Renkli Partide Eğlendi

Tarsus Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen gençlik haftası etkinliklerinde Tarsuslu gençler 'Renkli Parti' ile doyasıya eğlendi. Keyifli konserlerin ve etkinliklerin yer aldığı kutlamalarda boyaların havaya saçıldığı anlarda renkli görüntüler oluştu.

Tarsus Belediyesi tarafından gençlik haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser ve renkli partiye binlerce Tarsuslu genç katılım sağladı. Büminhan Temizkan Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde; Mavi Rüyalar Konseri, Akbal Müzik Topluluğu, Şehit Özdemir Fen Lisesi Müzik Topluluğu sahne aldı. DJ Çınar ile Renk Festivali'nde 19 Mayıs coşkusu doyasıya yaşandı. Katılımcılara renkli boyalar dağıtıldı, DJ eşliğinde çeşitli danslarla düzenlenen etkinlikte havadan ve yerden renkli görüntüler ortaya çıktı.

"19 MAYIS COŞKUSUNU DOYASIYA YAŞADIK"

Kutlamalara katılan 19 yaşındaki Sena Güngör Aksu, "Çok güzel bir gün geçirdik. Gördüğünüz gibi üstüm başım rengarenk oldu. 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadık. Günü burada kapatmış olacağız. Atatürk, biz gençlere bu bayramı armağan ettiği için çok mutluyum. Tarsus Belediye Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan'a bizleri düşünüp böyle bir organizasyon yaptığı için teşekkür ederiz. Umarım daha güzel günleri de görürüz" diye konuştu.

"BAŞKANIMIZ HALUK BOZDOĞAN GENÇLERİ, BİZLERİ DÜŞÜNEN BİR BAŞKAN"

Mutluluğunu dile getiren 17 yaşındaki Mehmet Ağca, "Güne güzel başladık, çok güzel bitti rengarenk olduk. Bu en eğlencelisiydi. Başkanımız Haluk Bozdoğan gençleri, bizleri düşünen bir başkan. Gençlik Merkezine de sık sık gidiyor faaliyetlere katılıyorum. Bugün biz de burada arkadaşlarımızla doyasıya gençliğimizi kutluyoruz" dedi.