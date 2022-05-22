Tarsuslu Gençler Renkli Partide Eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Tarsuslu Gençler Renkli Partide Eğlendi

22.05.2022 15:56

Tarsus Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen gençlik haftası etkinliklerinde Tarsuslu gençler 'Renkli Parti' ile doyasıya eğlendi. Keyifli konserlerin ve etkinliklerin yer aldığı kutlamalarda boyaların havaya saçıldığı anlarda renkli görüntüler oluştu.

Tarsus Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen gençlik haftası etkinliklerinde Tarsuslu gençler 'Renkli Parti' ile doyasıya eğlendi. Keyifli konserlerin ve etkinliklerin yer aldığı kutlamalarda boyaların havaya saçıldığı anlarda renkli görüntüler oluştu.

Tarsus Belediyesi tarafından gençlik haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser ve renkli partiye binlerce Tarsuslu genç katılım sağladı. Büminhan Temizkan Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde; Mavi Rüyalar Konseri, Akbal Müzik Topluluğu, Şehit Özdemir Fen Lisesi Müzik Topluluğu sahne aldı. DJ Çınar ile Renk Festivali'nde 19 Mayıs coşkusu doyasıya yaşandı. Katılımcılara renkli boyalar dağıtıldı, DJ eşliğinde çeşitli danslarla düzenlenen etkinlikte havadan ve yerden renkli görüntüler ortaya çıktı.

"19 MAYIS COŞKUSUNU DOYASIYA YAŞADIK"

Kutlamalara katılan 19 yaşındaki Sena Güngör Aksu, "Çok güzel bir gün geçirdik. Gördüğünüz gibi üstüm başım rengarenk oldu. 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadık. Günü burada kapatmış olacağız. Atatürk, biz gençlere bu bayramı armağan ettiği için çok mutluyum. Tarsus Belediye Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan'a bizleri düşünüp böyle bir organizasyon yaptığı için teşekkür ederiz. Umarım daha güzel günleri de görürüz" diye konuştu.

"BAŞKANIMIZ HALUK BOZDOĞAN GENÇLERİ, BİZLERİ DÜŞÜNEN BİR BAŞKAN"

Mutluluğunu dile getiren 17 yaşındaki Mehmet Ağca, "Güne güzel başladık, çok güzel bitti rengarenk olduk. Bu en eğlencelisiydi. Başkanımız Haluk Bozdoğan gençleri, bizleri düşünen bir başkan. Gençlik Merkezine de sık sık gidiyor faaliyetlere katılıyorum. Bugün biz de burada arkadaşlarımızla doyasıya gençliğimizi kutluyoruz" dedi.

Tarsuslu Gençler Renkli Partide Eğlendi
Tarsuslu Gençler Renkli Partide Eğlendi
Tarsuslu Gençler Renkli Partide Eğlendi
Tarsuslu Gençler Renkli Partide Eğlendi

YORUMLAR
500
Gençlik Haftası etkinliklerinde doyasıya eğlendiler Gençlik Haftası etkinliklerinde doyasıya eğlendiler BURSA'DA GENÇLERE UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMININ ZARARLARI ANLATILDI BURSA'DA GENÇLERE UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMININ ZARARLARI ANLATILDI
Kaynak: ANKA

Tarsus Belediyesi, gençlik, Tarsus, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarsuslu Gençler Renkli Partide Eğlendi - Son Dakika


Son Dakika
15:55 ABD'de düzenlenen mezuniyet töreninde Filistinli öğrenci ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın elini sıkmadı
15:29 25 yaşındaki anne, 6 yaşındaki kızını parçalara ayırarak öldürdü
15:18 Turuncu listede aranan "Mirza" kod adlı PKK'lı terörist Ayhan İnalhan öldürüldü
15:10 Bebeğinin üşümemesi için ısıtıcıyı açtı, evi kısa sürede alevler sardı
15:06 WhatsApp iOS 10 ve iOS 11 işletim sistemleri desteğini kaldırıyor! 24 Ekim'den itibaren telefonlarda çalışmayacak
14:42 "Bitcoin Safiye" serbest kaldı, dolandırdığı komşusu harekete geçti! Mahkemeye itirazda bulundu
14:36 İstinat duvarı çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti! Somer Sivrioğlu, restoranını kapatma kararı aldı
14:12 Abdülhamid'in torunu Meral Akşener hakkında konuştu: Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz
13:36 ABD Büyükelçiliği, CHP mitingiyle ilgili Türkiye'de bulunan vatandaşlarını uyardı, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet'ten misilleme geldi
13:05 "Aldatıldığınızı ilk nasıl anladınız?" sorusuna bir kadının verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 16:06:32. #1.12#
SON DAKİKA: Tarsuslu Gençler Renkli Partide Eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement