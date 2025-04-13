Taşköprü sarımsağındaki verim kaybını soğuk hava deposu ile korunacak

KASTAMONU - Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü sarımsağındaki verim kayıplarının önüne geçebilmek için ilçeye soğuk hava deposu kazandıracaklarını söyledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, görevde bulunduğu bir yıllık süresini değerlendirdi. Taşköprü Belediyesi Toplan Salonunda gerçekleştirilen toplantıda şu ana kadar yapılan çalışmalarla bundan sonra yapılacak yeni yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Arslan, geride bırakılan bir yılın, halkla omuz omuza sürdürülen bir hizmet yolculuğu olduğunu belirterek, "Kıymetli hemşehrilerimizin teveccühüyle başladığımız bu yolda, sizlerle birlikte Taşköprü'nün çehresini değiştirmek için gece gündüz çalıştık. Geride kalan süreçte tamamladığımız projeleri ve devam eden yatırımları sizlerle paylaşmak bizim için gurur vericidir" dedi.

Sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla kurulan güçlü iletişimin ilçeye değer kattığını vurgulayan Başkan Arslan, her projenin halktan gelen geri bildirimlerle şekillendiğini söyledi.

"Taşköprü'yü birlikte yönetiyor, birlikte büyütüyoruz. Halkımızın fikirleri bizim için yol gösterici oldu" diyen Başkan Arslan, Taşköprü'nün marka değerlerinden biri olan Sarımsak Festivalini bu yıl gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Arslan, bu yılki etkinliğin tarihinin belirlendiğini ve hazırlıkların titizlikle sürdüğünü duyurarak, festivalin hem ekonomik hem de kültürel açıdan ilçeye büyük katkılar sunduğunu ifade etti.

Ayrıca altyapı çalışmaları, sosyal projeler, çevre düzenlemeleri ve gençlere yönelik yatırımlar başta olmak üzere birçok konuda yeni projelerin yolda olduğuna işaret eden Başkan Arslan, "Henüz yolun başındayız, daha yapacak çok işimiz var. Kalıcı eserler bırakmak ve Taşköprü'yü geleceğe hazırlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

"Çalışan ailelerimiz için kreş yapıyoruz"

Çalışan aileler için kreş sözünün olduğunu ve bunu da yapacaklarını belirten Arslan, "Bütün projelerini her şeyini tamamladık, inşallah inşaatına da kısa zamanda başlayacağız. Bir diğeri projemizde eski kendir fabrikası bölgesinde bir alanda Atlı Turizm Noktası projemiz olacak, önümüzdeki günlerde yapacağımız hayata geçireceğimiz işlerden bir tanesi olacak. Ayrıca cuma pazarında açıkta kalan alanlar var. Tuhafiye ve normalde sebze pazarının üstleri o da bizim sözümüz olarak duruyor. Onun içinde Tarım ve Orman Bakanlığına hibe 2 tane proje sunduk, inşallah Tarım Bakanımız da bize destek verecek. Birisi o pazar yerinin kalan bölümünün üstünün kapanmasıyla ilgili, diğeri de hayvan pazarının modernleşmesi ve yeni bir hayvan pazarı. En azından ben, Bakanımızla son görüşmemde 2 projemizden bir tanesinin hayata geçmesi noktasında duyarlılığını, desteklerini beklediğimizi ifade ettim. Bu da bizim gündemimizde olan projelerimizden birisi oluyor" diye konuştu.

"Yöresel Ürünler Satış Merkezi projemizi hayata geçiriyoruz"

Cuma pazarındaki eksiklikleri tamamlayacaklarını belirten Arslan, "Taşköprü'de köprübaşı mevkiinde Kastamonu- Sinop karayolu kenarında bulunan belediye başkanımıza ait olan alanda üretilen yöresel ürünlerimizin pazarlanması amacıyla Yöresel Ürünler Satış Merkezi projemiz inşallah devam edecek. O da başlayacağımız işlerin içinde şu anda. Cuma pazarımızda özellikle kadın satıcılarımız, köylerimizden gelen kadınlarımız için satış tezgahı hazırladık. Bunları dağıtacağız" şeklinde konuştu.

"Sarımsakta yüzde 30'a varan verim kaybının, soğuk hava deposuyla önüne geçilecek"

Taşköprü sarımsağıyla ilgili önemli bir sorunu daha çözeceklerini vurgulayan Arslan, "Ülkemizin ve bizlerin en önemli gelir kaynağı olan sarımsağın önemli bir sorunu var. Sarımsak fire verdiğinde çok büyük kaybımız oluyor ve yüzde 30'ları aşan fire veriyoruz. Yani 10 bin ton sarımsaktan 3 bin tonu fire olarak uçuyor. Dolayısıyla bunun çözümü soğuk hava deposu ve bizim en büyük rakibimiz olan Araban sarımsağıdır. Araban'da özel girişimcilerin başarılı çalışmalarıyla adamlar bizlerden daha fazla girişimci. Soğuk hava depo meselesini çözmüşler. Bizim sarımsağımızdan daha az kaliteli olduğu halde sezonun bitim noktasında soğuk hava deposundan çıkartıyorlar. Bizim ürün 60 liraya satılırken geçtiğimiz dönemde almıyorlardı. Sarımsak üretimi yapan arkadaşlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde söylüyorum bunu. Bizim 60 liraya ürünümüzü almıyorlar. Özellikle örneğin İtalyanlar 60 TL'ye bizim ürünümüzü almıyorlar ama 120 liraya gidip Araban'ın sarımsağını alıyorlar. Neden diye sorduğumuzda bizim sarımsağımızın içinde yeşillenme başlıyor, yeşillenme başlayınca bunu vatandaş istemiyor ama soğuk hava deposundan çıkan taş gibi tarladan getirdiğini koyduğun şekliyle duruyor. Dolayısıyla bize acilen soğuk hava deposu lazım. Bunu biz Tarım Bakanlığı nezdinde ayrıca girişimlerde bulunuyoruz ama şu anda yeni bir proje hazırlattım. Taşköprü Belediyesi olarak soğuk hava deposunun yanına yine güneş enerjisi üreteceğimiz bir alan oluşturacağız. Belediyemize ait olan bir alanda hem enerji üretimi hem de soğuk hava deposu projemizi hazırladık. Dünya bankasından da inşallah yüzde 90, Türkiye'den 165 tane proje bu kapsamdan faydalanacak. Eğer projemiz onaylanırsa ki ümitliyiz. 165 projenin içine girersek yüzde 90 hibeli, yüz 10'unu da belediye tarafından karşılanmak üzere soğuk hava depomuzu ve GES projemizi yapacağız" ifadelerini kullandı.